Άναψαν τα αίματα με Μονφίς και Αλιασίμ (vids)

Ο 22χρονος Καναδός φαίνεται ότι αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη σοβαρότητα τη διοργάνωση, σε αντίθεση με τον Μονφίς, που προφανώς έχει την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα απλό τουρνουά επίδειξης.

Αποτέλεσμα ήταν να εκφράσει ο Φίλιξ τα παράπονά του στον διαιτητή για τις καθυστερήσεις του Γάλλου, κάτι που έφερε την έκρηξη του 37χρονου τενίστα.

Οι τόνοι, πάντως, έπεσαν στη συνέχεια και οι δυο παίκτες φαίνεται ότι τα βρήκαν μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, που πήρε στα δύο σετ ο Αλιασίμ.

Πρόκειται, άλλωστε, για παίκτες που δεν συνηθίζουν να προκαλούν με τη συμπεριφορά τους!

It’s day one of the post-big 3 Laver Cup and they’re already having a dramatic on-court disagreement about what exactly this event is and what it should be. Feels fitting… pic.twitter.com/ZGZg6RV0O1