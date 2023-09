H... guest εμφάνιση του Ναδάλ στο Laver Cup και η ερώτηση προς τον Φέντερερ (vids)

Χωρίς να συμμετέχει ως παίκτης, ο Ρότζερ Φέντερερ παραμένει πρωταγωνιστής του Laver Cup.

Ο θρυλικός Ελβετός έδωσε on court συνέντευξη στον Τζίμι Κούριερ και μίλησε για τη ζωή μετά το τένις, το πολύ συγκινητικό περσινό «αντίο» στο Λονδίνο, αλλά και για τα τέσσερα παιδιά του.

Οι δύο κόρες και οι δύο γιοι του παίζουν τένις και αν αναρωτιέστε αν έχουν backhand με ένα ή δύο χέρια, ο «βασιλιάς» σάς λύνει την απορία: «Με τα δύο, φυσικά».

Ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του στην περιβόητη εμφάνισή του on stage σε συναυλία των Coldplay στη Ζυρίχη: «Ρώτησα την κόρη μου και μου είπε "εννοείται ότι πρέπει να το κάνεις, ζεις μονάχα μια φορά"».

Το highlight της συνέντευξης, πάντως, ήταν η ερώτηση που έκανε ο Ράφα Ναδάλ μέσω βίντεο. «Ποιος υπήρξε ο αγαπημένος σου παρτενέρ στο διπλό;», ρώτησε ο Ισπανός, κλείνοντας... πονηρά το μάτι προς τον Φέντερερ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ήταν ο Ράφα! Η περσινή συνεργασία τους στο Ο2 του Λονδίνου έμεινε στην ιστορία, άλλωστε...

“It was beautiful, it was perfect, it was emotional”



Federer reflects on his Laver Cup farewell one year later 🥹



