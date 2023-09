«Ισοπέδωσε» την Γκαρσιά και πέρασε στον τελικό η Σάκκαρη! (vid)

Σε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων μηνών, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.9) επικράτησε με 6-3, 6-0 της 29χρονης Γαλλίδας (Νο.11) σε μόλις 71 λεπτά και θα διεκδικήσει στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής (24/9, Novasports 6) τον δεύτερο και μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας της!

Και είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, αφού θα βρει απέναντί της την Αμερικανίδα Κάρολαϊν Ντόλεχαϊντ, Νο.111 στον κόσμο, που σταμάτησε με 7-5, 6-3 τη συμπατριώτισσά της Σοφία Κένιν.

Παίζοντας στο δεύτερο «σπίτι» της, όπως συνηθίζει να λέει, έχει ξαναβρεί το χαμόγελό της, έχει ξαναβρεί τον εαυτό της και βρίσκεται ένα βήμα μακριά από μια επιτυχία που μπορεί να αλλάξει την καριέρα της!

Δεν είναι λίγα τα κατορθώματα της 28χρονης τενίστριας μέχρι τώρα, ωστόσο αυτό που τη βαραίνει τα τελευταία χρόνια είναι η αδυναμία της να κερδίσει έναν τίτλο μετά το Ραμπάτ το 2019.

Αν καταφέρει να βάλει τέλος στην «ξηρασία», θα ανεβεί η αυτοπεποίθησή της και είναι πιθανό να ανοίξει ο δρόμος για περισσότερα και μεγαλύτερα τρόπαια!

Το βέβαιο είναι ότι η Γουαδαλαχάρα ήρθε την καλύτερη στιγμή, όταν μετά από τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα στα Grand Slams είχε αρχίσει να χάνει την πίστη της. Με τη στήριξη των Μεξικανών που τη λατρεύουν, έφτασε στον ένατο τελικό της καριέρας της (1-7) χωρίς απώλεια σετ και πάει φουλ για πρόκριση στο WTA Finals!

Με την αποψινή νίκη της μπαίνει στην πρώτη δεκάδα της λίστας (περνούν στο Κανκούν οι οκτώ πρώτες), ενώ τη Δευτέρα θα ανεβεί και στο Νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης!

Η Μαρία απειλήθηκε μόλις στο πρώτο γκέιμ από την Γκαρσιά, αλλά κατάφερε να «ξεφύγει» και βρήκε στη συνέχεια τα πατήματά της. Πέτυχε το πρώτο της μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ (3-1) και σερβίροντας εξαιρετικά στη συνέχεια έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της.

Όλοι περίμεναν την αντίδραση της Γκαρσιά στη συνέχεια, όμως η απογοητευτική φέτος Γαλλίδα ποτέ δεν μπήκε στον αγώνα. Δεν της βγήκε το επιθετικό παιχνίδι της, έκανε φθηνά λάθη και βρέθηκε πίσω με 4-0 στο δεύτερο σετ, δείχνοντας ανήμπορη να «χτυπήσει» τη Μαρία.

Σε μια ύστατη προσπάθεια να «ζωντανέψει», είχε τρία μπρέικ πόιντ στο πέμπτο γκέιμ, όμως ούτε κατάφερε να σπάσει την αντίπαλό της, ούτε να κρατήσει το σερβίς της αμέσως μετά. Η Σάκκαρη, λοιπόν, πήρε τις μπάλες στο 5-0 και έκλεισε τον αγώνα στο πρώτο ματς πόιντ της!

Συνολικά έκανε μόλις 7 αβίαστα λάθη (έναντι 20 της Γαλλίδας), ενώ ήταν μια καλή μέρα και για το σερβίς της, αφού συνολικά έχασε 17 πόντους.

Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη της επί της Γκαρσιά (2-3) και θα παίξει σε τελικό αυτού του επιπέδου για τρίτη φορά στην καριέρα της (Indian Wells, Γουαδαλαχάρα 2022). Έχει φτάσει φέτος σε έναν ακόμα τελικό, αλλά ηττήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες από την «καυτή» Κόκο Γκοφ στην Ουάσινγκτον. Πέρυσι είχε χάσει στον τελικό του Guadalajara Open από την Τζέσικα Πεγκούλα.

Όλα δείχνουν ότι έχει φτάσει η ώρα της...

Red-hot Sakkari ❤️‍🔥@mariasakkari storms into her second consecutive final in Guadalajara! #GDLOpenAKRON pic.twitter.com/yFzS5nJRv6