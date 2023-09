Με φανέλα του Μεξικού η Σάκκαρη: «Ελπίζω να μην τσαντιστούν μαζί μου στην Ελλάδα!» (vid)

«Έχω τρεις τώρα», είπε η 28χρονη τενίστρια, αφού πρώτα άκουσε το "Maria" των Blondie. «Μου αρέσουν και οι δύο που πήρα τώρα. Ελπίζω να μην τσαντιστούν μαζί μου στην Ελλάδα. Είμαστε σε διαφορετικές ηπείρους, το σπίτι μου για τη Νότια Αμερική είναι εδώ και το σπίτι μου για τον υπόλοιπο κόσμο είναι η Ελλάδα!».

Η Μαρία έκλεισε θέση στα ημιτελικά της Γουαδαλαχάρα και αυτό σίγουρο τής έχει βελτιώσει την ψυχολογία. «Έχω αρκετή αυτοπεποίθηση και ανεβαίνει μέρα με τη μέρα. Σήμερα είχε αέρα και το παιχνίδι της ήταν επικίνδυνο, δεν την έχω αντιμετωπίσει ξανά. Είναι ταλαντούχα και υποσχόμενη παίκτρια, έπαιζε ελεύθερα, δεν είχε τίποτα να χάσει και είναι πάντα δύσκολο όταν αντιμετωπίζεις κάποιον που αισθάνεται έτσι. Μπράβο της, έπαιξε καλά και είμαι χαρούμενη που θα περάσω άλλο ένα βράδυ μαζί σας».

Μίλησε και για την Γκαρσιά: «Θα είναι δύσκολο, παίζουμε και οι δύο σε υψηλό επίπεδο τα δύο τελευταία χρόνια. Και οι δύο πέσαμε λίγο, όμως. Είμαστε καλές φίλες, τη συμπαθώ πολύ, είναι απίστευτο κορίτσι και εξαιρετική παίκτρια. Μου αρέσει η πρόκληση και είμαι σίγουρη ότι η ατμόσφαιρα θα είναι εκπληκτική. Ελπίζω να φορέσω την άλλη φανέλα, την οποία έχω στα αποδυτήρια, σχεδίαζα να τη φορέσω στη συνέντευξη τύπου. Ήδη έχω ιδρώσει και ίσως τελικά να τη φορέσω! Έχω επιλογές πλέον».

