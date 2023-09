Συγκινημένη μετά τη νίκη της η Μαρία (vids)

Η Μαρία, βλέπετε, αγαπάει το Μεξικό και το Μεξικό... λατρεύει τη Μαρία, κάτι που έχει βοηθήσει την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια να κάνει μεγάλες πορείες στη Γουαδαλαχάρα τα τελευταία δύο χρόνια.

Τα ξημερώματα η 28χρονη τενίστρια επέστρεψε στις νίκες στο tour με το 2-0 επί της Στορμ Χάντερ και στην on court συνέντευξή της ήταν αρκετά συγκινημένη.

«Δεν θα μπορούσα να ζητήσω ένα καλύτερο μέρος για να έρθω και να ξεπεράσω τους φόβους μου, τις αμφιβολίες μου και τα δύσκολα συναισθήματά μου», είπε η Νο.9 τενίστρια στον κόσμο. «Πριν το ματς ήμουν ενθουσιασμένη που επέστρεφα στο court. Νιώθω σα να είναι τουρνουά της χώρας μου, δεν κάνω πλάκα. Μακάρι να είχαμε τουρνουά στην πατρίδα μου, αλλά ίσως μπορώ να πάρω την υπηκοότητα, να είμαι Ελληνίδα και Μεξικανή! Είναι απίστευτο που έρχομαι εδώ κάθε χρόνο και ζω αυτό. Είναι συγκλονιστικό».

Σε άλλες δηλώσεις αργότερα μίλησε ξανά για την αγάπη των Μεξικανών: «Είναι απίστευτο, αισθάνομαι σαν ντόπια. Το έχω πει πολλές φορές, αισθάνομαι σχεδόν σαν Μεξικανή! Δεν ξέρω από πού ήρθε, αλλά είναι εκπληκτική η συμπαράστασή τους».

"I feel like this is my home tournament." 💜 @mariasakkari | #GDLOpenAKRON pic.twitter.com/3Cqlq6gyAj

“I feel borderline Mexican!”



2022 Guadalajara Finalist Maria Sakkari on the tremendous crowd support she received in her opening match tonight.



“It’s incredible…I don’t know where that came from. It’s great to have their support.”



🇲🇽❤️#GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/yxIx5oFrbI