Δεν πάει στην Σαγκάη ο Τζόκοβιτς (pic)

Ο κάτοχος 24 Grand Slam και πρόσφατος θριαμβευτής στο US Open ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter (διόρθωση: στο Χ...) πως «Κατά τη διάρκεια των ετών στην Κίνα βρήκα υποστήριξη από το κοινό όσο σε λίγα μέρη παγκοσμίως. Το τουρνουά της Σαγκάης είναι ένα από τ' αγαπημένα μου σε ολόκληρο το τουρ. Θα μου λείψει η #οικογένειαΝόβακ στην Κίνα φέτος. Ελπίζω να έρθω στο μέλλον ξανά εκεί και να ξαναπαίξω μπροστά σε όλους εσάς», καθιστώντας σαφές πως δεν πρόκειται ν' αγωνιστεί στο Shanghai Masters.

Από τα εναπομείναντα τουρνουά της σεζόν ο Τζόκοβιτς θ' αγωνιστεί στο Μπερσί (Παρίσι, επίσης 1000άρι), Τορίνο (ATP Finals) και, φυσικά, στη Μάλαγα (Davis Cup) με τα χρώματα της Σερβίας.

Over the years, some of the best support I receive anywhere in the world is in China. Shanghai has always been one of my favorite tournaments in the season. I will be missing my #NoleFam in China. I hope that I can come back to China in the future and play in front of all of you…