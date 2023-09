Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Μεξικό

Μιλάμε, φυσικά, για το τουρνουά της Γουαδαλαχάρα (WTA 1000), που ξεκινάει αύριο (17/9) και είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες της Μαρίας να ξαναμπεί γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης στο WTA Finals του Κανκούν.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, άλλωστε, θα έχει απέναντί της μόνο μια τενίστρια του Top 8, την Ονς Ζαμπέρ, που είναι επικεφαλής του ταμπλό.

Η Μαρία είναι στο Νο.2 και περνάει με μπάι στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα Χάντερ-Σιμάνοβις. Στον τρίτο γύρο λογικά θα παίξει με μια εκ των Σερίφ-Τζόρτζι, ενώ στα προημιτελικά λογικά θα πέσει πάνω στην Μπελίντα Μπέντσιτς. Στα ημιτελικά τα πιο πιθανά εμπόδια είναι οι Καρολίν Γκαρσιά, Βερόνικα Κουνερμετόβα.

Η Ζαμπέρ έχει στη δική της πλευρά τις Μάντισον Κις, Γέλενα Οσταπένκο και Εκατερίνα Αλεξαντρόβα.

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Ζαμπέρ-Αλεξαντρόβα

Κις-Οσταπένκο

Κουντερμετόβα-Κις

Μπέντσιτς-Σάκκαρη

Main draw in Guadalajara (WTA 1000), where Ons Jabeur and Maria Sakkari are the top seeds. pic.twitter.com/Jnnll8G8KN