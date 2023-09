Τα... έσπασε ο Τιάφοου και έχασε το ματς (vid)

Στο τρίτο σετ του Davis Cup στην αναμέτρηση του Φράνσις Τιάφοου κόντρα στον Τάλον Γκρίκσπουρ, μία απόφαση του διαιτητή έκανε έξαλλο τον Αμερικάνο και με ποινή έχασε το ματς.

Ο Τιάφοου έσπασε την ρακέτα του μετά από λάθος του κριτή που φώναξε άουτ, ενώ η μπάλα ήταν μέσα, έτσι μετά το ξέσπασμα του Αμερικανού ο διαιτητής έδωσε άσο και πόντο στον Ολλανδό που κέρδισε με 6-2.

Wow you don’t see that too often.



Frances Tiafoe losing the match for the USA Davis Cup team on a POINT PENALTY for smashing his racket 😯 pic.twitter.com/BNumcdR2eA