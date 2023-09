Στη Βαλένθια για να ενισχύσει τη Σερβία ο Τζόκοβιτς (vids)

Αυτή τη φορά, όμως, δεν θα αγωνιστεί για τον εαυτό του, αλλά για την εθνική Σερβίας που λαμβάνει μέρος στη φάση των ομίλων των Davis Cup Finals στη Βαλένθια. Στο ίδιο γκρουπ (C) είναι Ισπανία, Τσεχία και Κορέα.

Ο κάτοχος 24 Grand Slam τίτλων αναμένεται να αγωνιστεί στη διοργάνωση την Παρασκευή (15/9) και το Σάββατο (16/9).

Όλα δείχνουν ότι στη συνέχεια θα κάνει ένα διάλειμμα αρκετών ημερών, καθώς θα παίξει μόνο σε Παρίσι (30/10-5/11) και ATP Finals (12-19/11) μέχρι το τέλος της σεζόν. Αν, βέβαια, περάσει η Σερβία στην τελική φάση του Davis Cup, τότε λογικά θα δώσει το «παρών» και στη Μάλαγα (21-26/11).

Τον Νόλε υποδέχτηκε στη Βαλένθια ο διευθυντής του τουρνουά Φελιθιάνο Λόπεθ.

🫂 @feliciano_lopez @DjokerNole 💚



Tournament Director Feliciano Lopez welcoming the World No. 1 to the 2023 #DavisCup Finals Group Stage. @TSSRBIJE pic.twitter.com/FWal6vaEon