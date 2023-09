Όταν έκλαψε ο Νόλε! (+poll)

Ο τίτλος είναι εξίσου προφανής με τον ήλιο που ανέτειλε το πρωί. Τα δάκρυά του όχι. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς λύγισε μπροστά σε έναν λαό που ποτέ δεν τον εγκατάλειψε. Ίσως επειδή και ο ίδιος δεν γύρισε την πλάτη του, όταν θα μπορούσε.

Απέχει 13 τίτλους από την κορυφή της λίστας των παικτών με τους περισσότερους τίτλους συνολικά στην εποχή των open. Εφτά τίτλους από τον Ρότζερ Φέντερερ. Είναι 36 ετών. Δε θα προλάβει λες, είναι αδύνατο. Δε γίνεται να αντέχει να κερδίζει σκέφτεσαι, είναι κόντρα σε κάθε λογική. Όμως μετά θυμάσαι: Είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς: Έχει κατακτήσει 24 grand slam, έξι ATP Finals, 39 ATP Masters, 15 ATP Tour 500. 12 ATP Tour 250 και αν στοιχημάτιζες θα έβαζες τα λεφτά σου ότι στοχεύει στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων για την κορυφή που του λείπει. Γιατί είναι 36 ετών, έχει πατήσει απάτητες κορυφές, διεκδικεί τον τίτλο του κορυφαίου όλων των εποχών, σε μια εποχή που πιθανότατα έπαιξαν οι κορυφαίοι όλων των εποχών, αλλά όσο δυνατός και αλύγιστος μοιάζει σε επιφάνειες που σκάει το μπαλάκι του τένις, τόσο ευάλωτος είναι εκεί που όλοι επιτρέπουμε στον εαυτό μας να χαλαρώσει. Στο σπίτι του!

«Είχα την εντύπωση πως πάντα οι άνθρωποι τρόμαζαν όταν τους έλεγα από πού είμαι. Δεν ήξεραν τι να περιμένουν από σένα. Η χώρα μου είχε άσχημη φήμη στον κόσμο, εξαιτίας των κατά καιρούς ηγετών της. Δεν έφταιγα εγώ γι’ αυτό. Η Αγγλία μού προσέφερε πολλές δυνατότητες και μάλλον θα απογοητεύτηκαν βάσει των χρημάτων που ήταν διατεθειμένοι να επενδύσουν. Δεν χρειαζόμουν, όμως, τα λεφτά. Είχα αρχίσει να έχω όσα μου χρειάζονταν για να ταξιδεύω μαζί με τον προπονητή μου και σκέφτηκα «τι στο καλό;». Είμαι Σέρβος και είμαι περήφανος που είμαι Σέρβος. Δεν ήθελα να το χαλάσω αυτό επειδή μια άλλη χώρα είχε καλύτερες συνθήκες. Αν έπαιζα για την Αγγλία, θα το έκανα με τον ίδιο τρόπο που το κάνω και τώρα. Ποτέ, όμως, δεν θα ένιωθα ότι εκεί ανήκω. Θα ήμουν πάντα αυτός που πήρε μια τέτοια απόφαση».

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς όταν θα μπορούσε δεν το έκανε. Η Αγγλία τον είχε προσεγγίσει πριν κερδίσει το πρώτο του grand slam, πριν κλείσει τα είκοσί του χρόνια, λίγο καιρό μετά την ενηλικίωσή του. Ήταν τότε ο νεαρότερος παίκτης στο top 40 της παγκόσμιας κατάταξης και είχε προλάβει να παίξει μόνο σε ένα grand slam. Μπήκε στον κεντρικό πίνακα στο Αυστραλιανό open, αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο, σημειώθηκε για τα αρχεία της ιστορίας, όπως θα έμελλε να σημειωθεί η Αυστραλία πολλάκις στην καριέρα του. Εκεί κατέκτησε το 2008 το πρώτο του grand slam, εκεί… κατέκτησε στις αρχές του 2022 τον τίτλο του σημαιοφόρου του κινήματος των αντιεμβολιαστών – ψεκασμένων για πολλούς. Και ναι, μπορεί και να αγγίζουν την υπερβολή κάποιες δηλώσεις και κάποιες συνήθειες του, αλλά τι λέγαμε;

Ναι, για την αγγλική υπηκοότητα. Για τα λεφτά. Για τη δυνατότητα να τα κάνει όλα πολύ πιο εύκολα για τη ζωή του και την καριέρα του. Ένα διαβατήριο ήταν βρε αδερφέ και μια απόφαση. «Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να γίνει μέχρι να αποφασίσουν. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, η μπάλα είναι στη δική τους πλευρά». Ποια μπάλα; Το μπαλάκι Mister, και όπου mister ο Ρότζερ Ντρέιπερ, ο οποίος είχε αναλάβει το ρόλο του διαπραγματευτή. Απέτυχε. Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος τότε είχε παραδεχτεί ότι ένιωθε μεγάλη πίεση, διότι μη νομίζετε ότι η Σερβία (και Μαυροβούνιο ακόμα τότε) καθόταν και κοιτούσε τα άστρα. Δεν ήθελε να χάσει τον Νόβακ, αλλά ίσως δεν έπρεπε και να ανησυχεί. Διότι η παιδική ψυχή μαθαίνει να αγαπάει αγνά και μαθαίνει να μετατρέπει τα τραύματα σε αφοσίωση. Και η 22α Μαΐου του 1999, μια ημέρα στην οποία ο Νόβακ έκλεινε τα δώδεκά του χρόνια και ετοιμαζόταν να ευχηθεί να κερδίσει μια μέρα ένα grand slam, στιγμάτισε την ψυχή του. Ευτυχώς όχι και την ευχή του.

«Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Noll-eh, Happy birthday to…. Μπουμ! Ακούσαμε το αεροπλάνο που πέρασε από το σπίτι μας και τις βόμβες να σκάνε. Σύντομα άρχισαν να τρέμουνΗ οι τοίχοι των σπιτιών και βυθιστήκαμε στο σκοτάδι». Ήταν η βραδιά που βομβαρδίστηκε ο θερμοηλεκτρικός σταθμός στο Βέλικι Τσλιένι και το μεγαλύτερο μέρος του Βελιγραδίου δεν είχε πλέον ηλεκτρισμό. «Όσοι περάσαμε εκείνη την περίοδο, βγήκαμε πιο δυνατοί πνευματικά. Και μάθαμε να εκτιμούμε την αξία της ζωής. Ξέρω πως είναι να ζω σε 60τ.μ. που βομβαρδίζονται καθημερινά».

Φυσικά, ουδείς γνώριζε τότε τον 12χρονο Νόβακ που έκανε μεγάλα όνειρα. Σχεδόν κανείς. Η Γέλενα Γκέντσιτς ήταν η πρώτη που συνάντησε το θράσος του πιτσιρικά, ο οποίος μέχρι τότε καθόταν στο καφέ-εστιατόρια των γονιών του έφτιαχνε πίστες. Για πολλά χρόνια, επίσης, θα του έμενε… κουσούρι να τις απολαμβάνει κιόλας και όταν αποφάσισε να το αλλάξει, ήρθε και η εκτόξευση στην καριέρα του. Αλλά αξίζουν, άραγε, μερικά grand slam να στερείσαι μια καλή, αυθεντική πίτσα μαργαρίτα; Ίσως αυτό θα ήταν ένα πιο δίκαιο poll για να συνοδεύσει το άρθρο – αδιαπραγμάτευτη η επιλογή πίτσας. Πίσω στην Γκέντσιστς και στο καλοκαιρινό καμπ που έκανε στα γήπεδα τένις που χτίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’90 απέναντι από την επιχείρηση των γονιών του. Ο Νόβακ αποφάσισε να πάει στο καμπ. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν μια επιστροφή από το μέλλον.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μέρα που ήρθε στο γήπεδο ένα αγόρι τεσσάρων χρονών με την τσάντα του έτοιμη και φτιαγμένη, λες και επρόκειτο για επαγγελματική προπόνηση. Τον ρώτησα ποιος του την έφτιαξε και εκείνος απάντησε ο ίδιος. Όταν τον ρώτησα τι ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει μου είπε: «Νούμερο ένα στον κόσμο». Την ίδια απάντηση που μου είχε δώσει κάποτε και η Μόνικα Σέλες». Για τη δασκάλα του τένις, ο Νόβακ θα γινόταν σύντομα ό,τι καλύτερο είχε δει – σε ταλέντο – μετά την πρώην πρωταθλήτρια. Και θα γινόταν και νούμερο ένα. Πρώτη φορά στις 4 Ιουλίου του 2011. Πιο πρόσφατη στις 11 Σεπτεμβρίου του 2023.

Θα χρειάζονταν, όμως, και θυσίες. Ο Σρντγιαν και η Ντιγιάνα, αμφότεροι αθλητές του σκι, έπρεπε να τις κάνουν. Άφησαν τον Νόβακ να φύγει από το σπίτι λίγο καιρό μετά από εκείνα τα γενέθλια που διέκοψαν οι βομβαρδισμοί. «Μπορείτε να φανταστείτε πως νιώθαμε», όμως ακόμα πιο πολύ μπορούμε να φανταστούμε πώς ένιωθε το παιδί που έπρεπε να φύγει. Που έπρεπε να αντέξει τους βομβαρδισμού. Που έπρεπε να μεγαλώσει μέσα σε δύο πολέμους. «Χρειαζόταν να έχεις κουράγιο για να διατηρήσεις την επιθυμία σου για οτιδήποτε άλλο πέρα απ’ τη ζωή σου».

Κρατάς το κουράγιο σου, κρατάς την αυτοσυγκράτησή σου, κρατάς χαρακτήρα, κρατάς τη βιτρίνα, αλλά άνθρωπός είσαι και κάποια στιγμή θα λυγίσεις. Όλοι λυγίζουν όταν γυρίζουν σπίτι. Και ο Νόλε δεν έμαθε άλλο σπίτι από την Σερβία, δε δέχτηκε άλλο σπίτι από τη χώρα του. Κι ας κουβαλάει ακόμα τραύμα, να φοβάται και να τρέμει, κάθε φορά που ακούει εκκωφαντικό θόρυβο…