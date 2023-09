Μυθική αποθέωση για Τζόκοβιτς στο Βελιγράδι - «Λύγισε» ο Νόλε (vid)

Ο Νόλε έφτασε τις 24 κατακτήσεις Grand Slam στην καριέρα του και έπιασε στην κορυφή την Μάργκαρετ Κορτ, με τον Τζόκοβιτς να επιστρέφει την Τρίτη στην Σερβία γνωρίζοντας μυθική αποθέωση στο Βελιγράδι.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην Πρωτεύουσα της Σερβίας για να υποδεχθεί τον «λαϊκό ήρωα», με τον Τζόκοβιτς να λυγίζει και να ξεσπά σε κλάματα για την τρομερή αποθέωση των συμπατριωτών του.

Δείτε παρακάτω το video:

Omg, I can’t this 😢



Novak Djoković is in tears as his receives a heartwarming welcome in his hometown. Serbian National Team members are trying to console him ❤️@KSSrbije | @DjokerNole pic.twitter.com/HNPSbeZ0iB