Η πρώτη προπόνηση του Νόβακ Τζόκοβιτς! (vid)

Ο Τζόκερ που την περασμένη Κυριακή πανηγύρισε το αμερικανικό όπεν και πλέον απολαμβάνει μόνος πρώτος την κορυφή με 24 τίτλους σε γκραν σλαμ, έδειξε μάλλον, από την πρώτη στιγμή που έπιασε ρακέτα ότι ήταν κάτι ξεχωριστό.

Απόλυτα συγκεντρωμένος στις οδηγίες του προπονητή του, ο Νόλε σε ηλικία 4 ετών ενός μήνα και 4 ημερών, ξεκίνησε στο Κοπαόνικ της Σερβίας, ένα ταξίδι που τον έχει οδηγήσει στα αστέρια και που φυσικά ο τελικός προορισμός αναμένεται να αργήσει πολύ ακόμη να έρθει.

Djokovic’s first-ever tennis practice at 4 years old in Kopaonik, Serbia - fascinating footage



This is why you should always record your kids pic.twitter.com/oE5Nn33AeI