Η συγκινητική αφιέρωση του Τζόκοβιτς για τον Κόμπι (vid)

Ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών, αφιέρωσε τη νίκη του στον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ, με τον οποίο διατηρούσαν φιλική σχέση, φορώντας μπλουζάκι με αφιέρωση στον θρύλο των Λος Άντζελες Λέικερς.

Στο μπροστινό μέρος υπήρχε φωτογραφία του Νόλε με τον Κόμπι, που έγραφε «Mamba Forever», ενώ στο πίσω μέρος υπήρχε ο αριθμός 24 που φορούσε ο θρυλικός NBAer, όσα βέβαια και τα grand slam του Τζόκοβιτς.

Δείτε παρακάτω το video:

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant 💙 pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z