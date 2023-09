Δεν είναι GOAT, είναι μύθος: 24ο Grand Slam για τον Τζόκοβιτς! (vids)

Ο απίστευτος Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε στα τρία σετ τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στη Νέα Υόρκη, πήρε εκδίκηση για την ήττα του 2021 και έφτασε τους 24 Grand Slam τίτλους, «πιάνοντας» στην κορυφή τη Μάργκαρετ Κορτ! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Βίκυ Γεωργάτου.

Από άλλο... τενιστικό πλανήτη ο 36χρονος Σέρβος, επικράτησε του Νο.3 τενίστα στον κόσμο με 6-3, 7-6(5), 6-3 σε 3 ώρες και 17 λεπτά και κατέκτησε το US Open για τέταρτη φορά στην καριέρα του!

Για το αν είναι GOAT δεν χωράει συζήτηση πλέον, γιατί είναι και με διαφορά: έχει πλέον δύο παραπάνω major από τον Ράφα Ναδάλ, ενώ από Δευτέρα θα ξεκινήσει την 390η εβδομάδα του στο Νο.1 του κόσμου.

Και να φανταστεί κανείς ότι λόγω της επιλογής του να μην εμβολιαστεί κατά του Covid έχασε πέρυσι το Australian Open και το US Open!

Στη χρονιά που έκλεισε τα 36 του έτη, έπαιξε και στους τέσσερις τελικούς Grand Slam, αντιμετωπίζοντας άκρως φιλόδοξους αντιπάλους (Τσιτσιπάς, Ρουντ, Αλκαράθ, Μεντβέντεφ) και έχασε μόνο από τον Κάρλος, κάτι που δείχνει πολλά για την ποιότητα του 20χρονου Ισπανού.

Από τον Κάρλος τον οποίο ισοπέδωσε πριν δύο μέρες ο Μεντβέντεφ, αλλά σήμερα ο «τοίχος» βρήκε απέναντί του άλλον «τοίχο».

Εκτός των... γνωστών ικανοτήτων του, ο Νόλε «ανακάτεψε» το παιχνίδι του, έβαλε ποικιλία και ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες του αγώνα ήταν οι εξαιρετικές προωθήσεις του στο φιλέ (κέρδισε 37/44 πόντους).

Στο δεύτερο σετ κινδύνεψε άμεσα από τον 27χρονο Ρώσο και έσωσε ένα σετ πόιντ, αποφεύγοντας τις περιπέτειες, καθώς μπορεί να εξελίσσονταν διαφορετικά τα πράγματα αν γινόταν το 1-1. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι ο Τζόκοβιτς έδινε την αίσθηση ότι αυτό το ματς δεν θα το έχανε, ό,τι και αν γινόταν!

Πιο αναλυτικά, ο Μεντβέντεφ άργησε λίγο να μπει στο κλίμα του αγώνα και ο Νόλε πήρε κεφάλι στο σκορ με 3-0, σημειώνοντας μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ της αναμέτρησης. Με τον Μεντβέντεφ να επιστρέφει από το σπίτι του, όπως λέει και ο Κάρλος Αλκαράθ, ο Σέρβος έβαλε συχνά και το σερβίς βολέ στο παιχνίδι του και χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι το τέλος, κερδίζοντας και τα περισσότερα μεγάλα ράλι. Είχε και δύο σετ πόιντ στο 5-2, αλλά τελικά έκλεισε τον αγώνα στο δικό του σερβίς στο επόμενο γκέιμ.

Τα μεγάλα ράλι συνεχίστηκαν στο δεύτερο σετ, όπως συνεχίστηκε και η πίεση του Τζόκοβιτς στο σερβίς του αντιπάλου του. Είχε την πρώτη του ευκαιρία, μάλιστα, στο έβδομο γκέιμ, όμως ο Ντανίλ έμεινε όρθιος σε καλό πρώτο σερβίς.

Στο επόμενο γκέιμ, μάλιστα, ο Ρώσος πίεσε ασφυκτικά τον Νόλε και είχε το πρώτο του μπρέικ πόιντ,, το οποίο έσβησε ο Σέρβος με ένα ακόμα σερβίς βολέ και ισοφάρισε σε 4-4.

Με τον Ντανίλ να ανεβαίνει συνεχώς και να κερδίζει ολοένα και περισσότερα ράλι, το ματς άρχισε να... αγριεύει. Και όταν ο Τζόκοβιτς πήρε τις μπάλες να σερβίρει για να μείνει στο σετ στο 5-6 ακολούθησε γκέιμ-θρίλερ, με τον 36χρονο τενίστα να σβήνει σετ πόιντ του αντιπάλου του με «θαρραλέο» παιχνίδι στο φιλέ.

Ο Νόλε κατάφερε με υπερπροσπάθεια να κρατήσει το σερβίς του και να στείλει ο σετ σε τάι μπρέικ, όπου έκανε το λάθος με το backhand και δέχτηκε πρώτος το μίνι μπρέικ (0-2). Έκανε, όμως, λάθος στη συνέχεια και ο Μεντβέντεφ, για να ακολουθήσουν μερικοί... ψυχοβγαλτικοί πόντοι μέχρι να βρεθεί με σετ πόιντ ο Νόλε στο 6-5. Και όπως σχεδόν πάντα γίνεται φέτος, πήρε και αυτό το τάι μπρέικ (με το χτύπημα του Ρώσου στο φιλέ), παίρνοντας μεγάλο προβάδισμα με 2-0 σε ένα σετ που κράτησε 105 λεπτά! Κλειδί ήταν και πάλι το σερβίς βολέ...

Όλα αυτά παρότι φαινόταν ότι ο Σέρβος αντιμετώπιζε σωματικά προβλήματα εξαιτίας των πολύ μεγάλων ράλι (ο διαιτητής πολλές φορές τού έδωσε και έξτρα χρόνο, πάντως στο σερβίς).

Με τον αέρα του 2-0 ο τενίστας από το Βελιγράδι έκανε πρώτος το μπρέικ και στο τρίτο σετ, όμως αυτή τη φορά ο Μεντβέντεφ βρήκε την άμεση απάντηση. Η αγωνία, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ σε αυτό το σετ, αφού με νέο μπρέικ ο Νόλε προηγήθηκε με 4-2 και αυτό ήταν αρκετό για να του δώσει την τεράστια νίκη! Είναι πλέον ο μεγαλύτερος σε ηλικία τενίστας που κατακτάει το US Open στην Open Era!

Πέρα από τα τόσα άλλα, είναι και ο 96ος τίτλος της καριέρας του και εννοείται ότι βάζει πλώρη για τα 100, στα οποία έχουν φτάσει μόνο οι Τζίμι Κόνορς (109) και Ρότζερ Φέντερερ (103). Το βέβαιο είναι πως αν είναι υγιής, δεν θα μείνει στα 24 Grand Slam...

Ο θρίαμβος στη Νέα Υόρκη τού δίνει 2.000 βαθμούς, αλλά και 3 εκατομμύρια δολάρια!

24 and counting for Novak Djokovic! pic.twitter.com/JHBdaR98Qs — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Novak delivers with the backhand!



He earns the break back in the third set. pic.twitter.com/Y25LIfohr3 — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

What a set!



One hour and 45 minutes later, Djokovic has a 2-set lead. pic.twitter.com/tTiPFhRihW — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Wow. Wow. Wow.



What a point from Medvedev and Djokovic. pic.twitter.com/ACead1jHzF — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

A textbook half-volley dropshot from Djokovic! pic.twitter.com/FWdx1za8mv — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

A 31-shot rally to Medvedev and Djokovic goes timber. pic.twitter.com/OCVq2m4Rj7 — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023