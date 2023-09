Τα συγχαρητήρια του Φέντερερ στην Γκοφ

Η εταιρεία που έχει με τον ατζέντη του (Team 8), άλλωστε, συνεργάζεται με την Κόκο εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο θρυλικός Ελβετός ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία που έβγαλε με την Γκοφ στο Indian Wells 2015 και τη συνόδεψε με ένα πολύ όμορφο μήνυμα: «Νίκη έμπνευση. Σε παρακολουθώ και σε ακολουθώ εδώ και χρόνια. Η σκληρή δουλειά και η πνευματική σου δύναμη είναι υπέροχα για το άθλημά μας. Λάμπεις περισσότερο από ποτέ».

Συγχαρητήρια, μεταξύ πάρα πολλών άλλων, έδωσε στη νεαρή Αμερικανίδα και η Ίγκα Σβιόντεκ, που δεν ξέχασε και το Νο.1 της Αρίνα Σαμπαλένκα. Παρότι η Λευκορωσίδα την εκτόπισε από την κορυφή!

Congrats to you both! @CocoGauff on your 1st GS title, so special on your home soil and to @SabalenkaA on becoming new no 1. Amazing night and time for women's tennis!👏🏼🏆