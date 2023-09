«Πνίγηκε» στην αγκαλιά των γονιών της η Κόκο (vids)

Συγκινημένη η 19χρονη Αμερικανίδα, έσπευσε στην αγκαλιά των γονιών της που έκαναν σαν μικρά παιδιά, ενώ πήγε και στη νέα ομάδα της, που τόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε σε αυτό το εκπληκτικό καλοκαίρι της!

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλο το τιμ της φόρεσε τα... σπέσιαλ μπλουζάκια που ετοίμασε η New Balance.(Call me Champion), αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Λίγο πριν την απονομή, η νεαρή παίκτρια προσευχήθηκε και... μίλησε στο τηλέφωνο!

