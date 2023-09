Βασίλισσα της Νέας Υόρκης η 19χρονη Κόκο Γκοφ! (vids)

Παρά το «βάρος» από την παρουσία 24.000 θεατών που περίμεναν πώς και πώς την κούπα, η μόλις 19 ετών Αμερικανίδα λύγισε την 25χρονη Λευκορωσίδα με 2-6, 6-3, 6-2 σε 2 ώρες και 6 λεπτά, δικαιώνοντας τις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει από την τρελή φετινή πορεία της στα σκληρά courts της Βορείου Αμερικής!

Η νεαρή τενίστρια μετράει τώρα 18 νίκες στους 19 τελευταίους αγώνες της (12-0 το σερί της), έχοντας σηκώσει το τρόπαιο σε Ουάσινγκτον, Σινσινάτι και, φυσικά, Νέα Υόρκη!

Και δικαίωσε, βέβαια, και τις προσδοκίες που είχε όλος ο κόσμος από τότε που ήταν 14 ετών και έκανε τις πρώτες εμφανίσεις της στο tour. Είχε εντυπωσιάσει τόσο πολύ στο επαγγελματικό της ξεκίνημα, που πολλοί έλεγαν ότι έχει... αργήσει να κερδίσει σλαμ!

Πέρυσι είχε φτάσει ξανά στην... πηγή, αλλά δεν είχε τη ωριμότητα και την πνευματική ετοιμότητα να «χτυπήσει» τον τίτλο στο Roland Garros. Φέτος, ωστόσο, πήρε τα πάντα πάνω της, έκανε τις αλλαγές που χρειαζόταν και μέσα σε λίγους μόνο μήνες... έγινε άλλος άνθρωπος!

Η Σαμπαλένκα, από την άλλη, φαινόταν κυριαρχική στο πρώτο σετ και σίγουρα έχασε μεγάλη ευκαιρία για τον δεύτερο major τίτλο της, επηρεασμένη πιθανότατα και από την «εχθρική» ατμόσφαιρα. Η χρονιά της, όμως, παραμένει εκπληκτική και το Νο.1 είναι η απόλυτη δικαίωση...

H Λευκορωσίδα ξεκίνησε την αναμέτρηση με το γνωστό παιχνίδι της, κάνοντας... ανελέητες επιθέσεις στην πλευρά της Κόκο, που περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο. Η νεαρή τενίστρια, βέβαια, ξέρει να αμύνεται καλά και πήρε κάποια λάθη από τη Σαμπαλένκα, με αποτέλεσμα να απαντήσει άμεσα στο 2-0 της Λευκορωσίδας με δύο σερί γκέιμ.

Η Νο.2 τενίστρια στον κόσμο, ωστόσο, συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά και με δύο ακόμα μπρέικ, πήρε τις μπάλες να σερβίρει στο 5-2 για το πρώτο σετ. Η Γκοφ έσβησε το πρώτο σετ πόιντ χάρη στο αβίαστο λάθος της, όμως η Σαμπαλένκα καθάρισε τελικά το πρώτο σετ σε 40 λεπτά, κάνοντας το Arthur Ashe να χάσει τον ενθουσιασμό του.

Είχε και δύο ευκαιρίες στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ να πάρει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα, όμως η Κόκο κατάφερε να μείνει όρθια και να δώσει νέες ελπίδες στους συμπατριώτες της.

Η ψυχολογία της άλλαξε τελείως όταν έβγαλε ένα απίθανο πέρασμα στο 40-30 του τέταρτου γκέιμ, καθώς αυτό την «έσπρωξε» να κάνει και το μπρέικ, έστω και αν χρειάστηκε τη... βοήθεια της Σαμπαλένκα με το διπλό λάθος στο μπρέικ πόιντ.

Η τενίστρια από το Μινσκ πίεσε για το μπρέικ και στο επόμενο γκέιμ, αλλά η Κόκο «έσβησε» και την τρίτη ευκαιρία της, παίρνοντας προβάδισμα με 1-4 μέσα σε πανζουρλισμό!

Καταλαβαίνετε τι συνέβη και όταν βρέθηκε να σερβίρει στο 5-3 για την ισοφάριση, αλλά και όταν πήρε τον πρώτο πόντο με φανταστικό forehand στην ευθεία...Παρά την προσπάθεια της Σαμπαλένκα, όντως η νεαρή Αμερικανίδα κατάφερε στη συνέχεια να κλείσει στο σετ και να βάλει «φωτιά» στο Ashe!

Tα αβίαστα λάθη της Αρίνα συνεχίστηκαν και στο ξεκίνημα του τρίτου σετ (συνολικά είχε 46 έναντι 19!) με συνέπεια να σπάσει η Κόκο το σερβίς της μόλις στο πρώτο γκέιμ και να βάλει τις βάσεις για τη νίκη της. Είχε πλέον βρει τον τρόπο να απαντάει στα βαριά χτυπήματα της Σαμπαλένκα, που αστοχούσε ολοένα και περισσότερο, ανοίγοντας τον δρόμο για τον αμερικανικό θρίαμβο.

Όταν, μάλιστα, ήρθε ένα ακόμα μπρέικ και το προβάδισμα με 4-0, όλα φάνηκαν να τελειώνουν.

Η Σαμπαλένκα «ζωντάνεψε» προς στιγμήν με δύο σερί γκέιμ, όμως δέχτηκε νέο μπρέικ μετά και η Γκοφ κλήθηκε να σερβίρει για τη νίκη μέσα σε απίστευτη ατμόσφαιρα! Και τα κατάφερε με τρόπο ιδανικό, αφού ολοκλήρωσε τη σπουδαία της προσπάθεια με ένα εκπληκτικό passing shot! Δεν ήταν δυνατόν να μη συγκινηθεί στο φινάλε...

Πέρα από τους 2.000 βαθμούς που θα τη στείλουν τη Δευτέρα στο career high Νο.1, η Κόκο θα βάλει στην τσέπη 3 εκατομμύρια δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον αγώνα διαιτήτευσε η Ελληνίδα Εύα Ασδεράκη, που έφτασε πλέον τους οκτώ Grand Slam τίτλους.

Μεταξύ των celebrities που παρακολούθησαν τον αγώνα ήταν οι Σαρλίζ Θέρον, Νταϊάν Κίτον, Σπάικ Λι, Κέβιν Ντουράντ, ενώ στις εξέδρες ήταν και οι πρώην τενίστες Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, Μαρία Σαράποβα, Βίνους Γουίλιαμς και Άντι Ρόντικ.

Coco Gauff won the US Open in epic fashion. Match point 👇 pic.twitter.com/QMAwRod7B7

Coco and Aryna are delivering!



We may not see a better point all day. pic.twitter.com/7lRB8nWY0x