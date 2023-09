Ο εξωπραγματικός Μεντβέντεφ έριξε τον Αλκαράθ από τον θρόνο! (vids)

Φανταστικός ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, λύγισε στα τέσσερα σετ τον Κάρλος Αλκαράθ και πέρασε στον τελικό του US Open για τρίτη φορά στην καριέρα του! AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Βίκυ Γεωργάτου.

Παίζοντας... εκτός έδρας, ο νικητής του 2021 επικράτησε του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο με 7-6(3), 6-1, 3-6, 6-3 και σε 3 ώρες και 19 λεπτά έχει τώρα μεγάλο ραντεβού με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο από Δευτέρα (11/9), τον οποίο είχε υποτάξει σε εκείνο τον τελικό της Νέας Υόρκης, καταστρέφοντάς του όνειρο για το Calendar Slam!

Ήταν ένα ματς απίστευτης ποιότητας, με τον 27χρονο Ρώσο να δίνει πραγματικό ρεσιτάλ στα δύο πρώτα σετ (ήταν παντού!), αλλά τον Καρλίτος να μπαίνει δυνατά στο τρίτο και να δείχνει ικανός να επιστρέψει από 0-2 για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Μεντβέντεφ, ωστόσο, δεν έχασε την αυτοκυριαρχία του, παρότι το Arthur Ashe είχε πάρει «φωτιά» για τον Κάρλος, και επαναφέροντάς την απόδοσή του σε τοπ επίπεδο, κατάφερε έστω και με... δραματικό τρόπο να κλείσει τον αγώνα.

Πραγματικό θυμίζει τον... Μεντβέντεφ των σκληρών courts της Βορείου Αμερικής που έκανε θαύματα από το 2019 ως το 2021! Κόντρα στον Νόλε θεωρητικά δεν είναι το φαβορί, όμως είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή μόνο εκείνος και ο Αλκαράθ είναι ικανοί να «χτυπήσουν» τον Σέρβο σε τελικό Grand Slam.

Στο head to head, πάντως, ο Τζόκοβιτς προηγείται με 9-5, με τους δύο παίκτες να έχουν από μία νίκη τη φετινή σεζόν.

Για να επιστρέψουμε στον αγώνα, ο Μεντβέντεφ ήταν λίγο «σφιχτός» αρχικά στο σερβίς του, όμως βρήκε ρυθμό στη συνέχεια και αφού έσβησε δύο μπρέικ του Αλκαράθ στο 1-2, δεν έδωσε άλλες ευκαιρίες στον αντίπαλό του.

Ούτε αυτός, ωστόσο, βρήκε... παράθυρο στο σερβίς του 20χρονου Ισπανού και έτσι οι διαφορές λύθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Μεντβέντεφ είχε φοβερές επιστροφές και έκλεισε το σετ στο δεύτερο σετ πόιντ του.

Ο τενίστας από τη Μόσχα συνέχισε να σερβίρει εκπληκτικά και στο δεύτερο σετ και παράλληλα έκανε τη ζωή του Κάρλος δύσκολη στα service games του. Ανεπηρέαστος από όσα δοκίμαζε ο Καρλίτος τόσο στο φιλέ (συνολικά είχε 54/70 πόντους) όσο και μακριά από αυτό, ο Μεντβέντεφ σημείωσε δύο μπρέικ και «έγραψε» το 2-0 χάνοντας συνολικά μόνο δύο πόντους στο σερβίς του!

Τε δεδομένα, όμως, γρήγορα άλλαξαν στο τρίτο σετ, με τον Ρώσο να μην είναι πλέον τόσο αποτελεσματικός στο σερβίς και τον Κάρλος να βρίσκει πλέον ευκαιρίες. Σημείωσε το πρώτο του μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ (1-3) και παράλληλα έβαλε στο... κόλπο και τον κόσμο, καθώς οι εξέδρες ήταν γεμάτες με Ισπανόφωνους θεατές.

Χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα στη συνέχεια μείωσε σε 2-1 και η γλώσσα του σώματος έδειχνε ότι και ο ίδιος πίστευε ότι θα μπορούσε να γυρίσει το ματς!

Ο Μεντβέντεφ, ωστόσο, επέστρεψε στο τέταρτο σετ και άρχισε ξανά να σερβίρει καλά (αν και ο Αλκαράθ είχε τρία μπρέικ πόιντ στο τρίτο γκέιμ), αλλά και να παίρνει τα μεγάλα ράλι, όπως στα δύο πρώτα σετ. Το «φλερτ» με το μπρέικ γινόταν ολοένα και πιο έντονο και τα κατάφερε στο μαραθώνιο έκτο γκέιμ, όπου προηγήθηκε με 4-2.

Ο Ντανίλ πήρε, λοιπόν, τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη και εκεί είχαμε... θρίλερ. Μετά από δύο χαμένα μπρέικ πόιντ του Αλκαράθ, πέταξε το πρώτο ματς πόιντ του με διπλό λάθος (τον παρενόχλησε η εξέδρα και τελικά εκμεταλλεύτηκε το τέταρτο, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τον πέμπτο major τελικό του!

Ο μεγάλος αγώνας με τον Τζόκοβιτς θα γίνει την Κυριακή (10/9, 16.00).

Daniil Medvedev wants the noise after that win! 👂 pic.twitter.com/VwVniY9aLr — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

SCENES IN ASHE!



Carlos Alcaraz just saved another match point. pic.twitter.com/AHOZgXKsPH — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

A crucial break in a crucial game goes Medvedev's way.



He's up 4-2 in the fourth. pic.twitter.com/G8rn6kUdBv — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

A winner while flying through the air!



Carlos keeps mesmerizing! pic.twitter.com/rNl07WuokM — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

This Alcaraz shot gets the Tom Brady seal of approval 👏 pic.twitter.com/yiXSUrYanP — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023