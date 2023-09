Ένα βήμα μακριά από το 24ο ο Τζόκοβιτς! (vids)

O... παλιός Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε επίδειξη δύναμης στον νέο Μπεν Σέλτον και πήρε την πρόκριση στον τελικό του US Open για δέκατη φορά στην καριέρα του. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Βίκυ Γεωργάτου.

Ο τρεις φορές νικητής της διοργάνωσης νίκησε τον 20χρονο Αμερικανό με 6-3, 6-2, 7-6(4) και είναι πλέον ένα βήμα μακριά από τον 24ο major τίτλο του. Aυτό το βήμα, βέβαια, θα είναι και το πιο δύσκολο από όλα, καθώς στον 36ο major τελικό τελικό του θα αναμετρηθεί είτε με τον περσινό νικητή Κάρλος Αλκαράθ, είτε με τον άνθρωπο που του στέρησε το 2021 στη Νέα Υόρκη το Calendar Slam, τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Όπως αναμενόταν απέναντι στο σερβίς του νεαρού τενίστα, που δεν ήταν αντιμετωπίσιμο από τους προηγούμενους αντιπάλους του, ο Νόλε δεν είχε ιδιαίτερο θέμα και έφτασε στην πρόκριση με επιβλητικό τρόπο, παρότι... στράβωσε λίγο το τρίτο σετ.

Ήταν, λοιπόν, ένα καλό «τεστ» για τον Νόλε εν όψει τελικού, την ώρα που ο άλλος φιναλίστ (όποιος και αν είναι αυτός) ενδεχομένως να χρειαστεί να δώσει πολύ περισσότερα για να πάρει την πρόκριση.

Ο Νο.1 τενίστας στον κόσμο από Δευτέρα απειλήθηκε μια φορά με μπρέικ πόιντ στο πρώτο σετ, όταν σέρβιρε για το 1-0, όμως ο Σέλτον έστειλε το forehand στο φιλέ και έχασε την ευκαιρία έστω να ανησυχήσει κάπως τον αντίπαλό του. Σε όλες τις σημαντικές στιγμές του αγώνα φάνηκε ξεκάθαρα η διαφορά εμπειρίας...

Το κοινό του Arthur Ashe έκανε ό,τι μπορούσε για να «σπρώξει» τον νεαρό τενίστα, όμως στο δεύτερο σετ ο Τζόκοβιτς ήταν κυριαρχικός και έφτασε με συνοπτικές διαδικασίες στο 2-0.

Κάπως έτσι πήγαινε και το τρίτο σετ, όμως.. από το πουθενά ο Σέλτον επέστρεψε από το 4-2 και έκανε το 4-5, μέσα σε πανζουρλισμό! Είχε, μάλιστα, και σετ πόιντ αμέσως μετά, αλλά ο Νόλε βρήκε μεγάλο σερβίς και απέφυγε τις περιπέτειες.

Σα να μην έφτανε αυτό για τον Αμερικανό, ακολούθησε ένα κακό service game που ο Τζόκοβιτς δεν άφησε, φυσικά, ασυγχώρητο, με συνέπεια να σημειώσει το μπρέικ (6-5) και να πάρει τις μπάλες στα χέρια για να καθαρίσει τον αγώνα.

Δεν ήταν, όμως, όσο απλό φαινόταν... Μπορεί ο Σέλτον να μην εκμεταλλεύτηκε το διπλό μπρέικ πόιντ του, όμως ο Τζόκοβιτς όχι μονο έχασε το δικό του ματς πόιντ, αλλά αστόχησε σε smash στο τρίτο μπρέικ πόιντ του νεαρού τενίστα, οπότε το σετ πήγε σε τάι μπρέικ.

Εκεί ο τενίστας από το Βελιγράδι πέρασε μπροστά με 5-1 και όλα έδειχναν ότι το ματς είχε τελειώσει, ωστόσο Σέλτον ξαναμπήκε προς στιγμήν στη διεκδίκηση του σετ με τρεις πόντους στη σειρά (5-4). Έχασε, όμως, το ράλι στο ματς πόιντ του Τζόκοβιτς και ο αγώνας έκλεισε μετά από 2 ώρες και 41 λεπτά. Συνολικά ο Σέλτον είχε 43 αβίαστα λάθη, έναντι μόνο 25 του Τζόκοβιτς.

Ο Νόλε έχει πλέον 31 σερί νίκες κόντρα σε τενίστες από τις ΗΠΑ μετά την ήττα από τον Σαμ Κουέρι στο Wimbledon 2016 (14-0 σε σλαμς), ενώ συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη δεν έχει χάσει ποτέ από Αμερικανό.

Επιπλέον, έχει κερδίσει 22 από τους τελευταίους 23 major ημιτελικούς του από το 2015, έχοντας ηττηθεί μόνο από τον Ντόμινικ Τιμ στην τετράδα του Roland Garros 2019 (11-0 το σερί του). Φέτος έχει προκριθεί και στους τέσσερις τελικούς Grand Slam!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ματς έγινε κάτω από την κλειστή οροφή του Arthur Ashe και με air condition, λόγω της βροχής στη Νέα Υόρκη. Η υγρασία, πάντως, είναι και πάλι αφόρητη, οπότε όλο αυτό ήταν θετική εξέλιξη και για τους δύο παίκτες (παρά τον μεγάλο θόρυβο)...

Novak Djokovic is headed for yet another Grand Slam final. pic.twitter.com/RvwLB8hRue — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023

NOVAK GAVE 'EM THE FINGER WAG! pic.twitter.com/a2QJqHfe4F — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023

This match has gotten chaotic!



Now Novak goes around the net. pic.twitter.com/Me7hJbgaIA — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023

Ben Shelton gets the break in the third set and we're back on serve! pic.twitter.com/8owTGZmVAL — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023