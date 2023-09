Λευκορώσος σχολιαστής τραγούδησε το "Eye of the Tiger" για τη Σαμπαλένκα! (vid)

Αφού πρώτα τρελάθηκε με τη νίκη της συμπατριώτισσάς του στον ημιτελικό του US Open, τραγούδησε για χάρη της το "Eye of the Tiger", λογικά επηρεασμένος από το tatoo της. Περιμένουμε την αντίδρασή του σε περίπτωση που η 25χρονη Λευκορωσίδα κατακτήσει τον τίτλο απέναντι στην Κόκο Γκοφ (9/9, 23.00)!

Ακούστε τον...

😂 Belarusian commentator's reaction to Aryna Sabalenka victory in the semifinals of the US Open. He really sang Eye of the tiger live on air!#USOpen #Sabalenka #tennis pic.twitter.com/ONXDRAvTwI