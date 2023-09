Ο πρόωρος πανηγυρισμός της Σαμπαλένκα (vid)

Η 25χρονη Λευκορωσίδα μπερδεύτηκε στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ και νόμιζε ότι ο αγώνας έληγε στους 7 πόντους, οπότε στο 7-3 πίστευε ότι κέρδισε.

Την ενημέρωσε, όμως, το τιμ της ότι το ματς δεν είχε τελειώσει και ευτυχώς για εκείνη, οι... κανονικοί πανηγυρισμοί ήρθαν τελικά λίγο αργότερα.

«Ήταν τρελό, ευχαριστώ την ομάδα μου που μου θύμισε ότι λήγει στους 10 πόντους», είπε η ίδια χαμογελαστή μετά τη λήξη του αγώνα.

Now she can laugh about it 😅



Aryna Sabalenka thought she had it won at 7-3. pic.twitter.com/hi5S42hM2T