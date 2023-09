Γκοφ: «Εκπληκτικό επίτευγμα, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένη ακόμα»

Η Κόκο Γκοφ θεωρεί ότι αυτή τη φορά είναι έτοιμη να κατακτήσει τον πρώτο Grand Slam τίτλο της. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Βίκυ Γεωργάτου.

«Το τουρνουά εκείνο ήταν όλο μια έκπληξη για μένα», υποστήριξε η 19χρονη Αμερικανίδα, που θα μονομαχήσει το Σάββατο (9/9, 23.00) για το τρόπαιο με την Αρίνα Σαμπαλένκα. «Ούτε εδώ περίμενα τον τελικό, αλλά νομίζω ότι τότε ένιωσα ανακούφιση που πήγα στον τελικό γιατί τόσοι άνθρωποι περίμεναν πολλά από εμένα. Νομίζω ότι απλά δεν πίστευα ότι το είχα μέσα μου, ειδικά παίζοντας με την Ίγκα, που είχε τότε το νικηφόρο σερί. Αλλά τώρα είμαι συγκεντρωμένη περισσότερο στον εαυτό μου και τις προσδοκίες μου. Δεν μπαίνω στα social media, ούτε ακούω ανθρώπους που πιστεύουν ή δεν πιστεύουν σε εμένα. Ειλικρινά πιστεύω ότι έχω την ωριμότητα και την ικανότητα να το κάνω. Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί το Σάββατο, είμαι περήφανη για το πώς διαχειρίζομαι αυτές τις εβδομάδες».

Η νεαρή τενίστρια μίλησε και για την 50λεπτη διακοπή λόγω των ακτιβιστών και έδωσε για άλλη μια φορά ώριμη απάντηση: «Θα προτιμούσα να μην γινόταν στο ματς μου, αλλά δεν έχω εκνευριστεί με τους διαδηλωτές. Ξέρω ότι το γήπεδο είχε εκνευριστεί γιατί διέκοψαν τη διασκέδαση. Πάντα λέω να κηρύττει κανείς αυτό που πιστεύει. Έγινε με ειρηνικό τρόπο, άρα δεν γίνεται να νευριάσω πολύ. Σίγουρα δεν ήθελα να γίνει όταν ήμουν μπροστά με 6-4, 1-0 και ήθελα να συνεχιστεί το μομέντουμ. Αλλά αφού αισθάνονταν ότι ήθελαν να ακουστούν, δεν γίνεται να εκνευριστώ».

Ρωτήθηκε, τέλος, αν αυτό το "Job's not done yet" στην on court συνέντευξή της ήταν μια αναφορά στον Κόμπε Μπράιαντ. «Σίγουρα. Είχε φοβερό mentality. Aν ήταν μπροστά στους τελικούς με 3-1 ή οποιοδήποτε προβάδισμα, δεν πανηγύριζε. Θα ήταν ικανοποιημένος αλλά θα προχωρούσε μπροστά. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχω. Προσπαθώ να απολαύσω τη στιγμή, αλλά ξέρω ότι και άλλη δουλειά να κάνω. Είναι εκπληκτικό επίτευγμα, αλλά δεν είμαι ακόμα ικανοποιημένη».