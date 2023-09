Είδε τη νίκη της Γκοφ η Οσάκα (vid)

Η δύο φορές νικήτρια του US Open παρακολούθησε τον αγώνα της Κόκο Γκοφ με την Καρολίνα Μούχοβα και η νεαρή Αμερικανίδα (που δεν την είχε προσέξει) μίλησε για εκείνη μετά το τέλος του ματς.

«Θυμάμαι τη στιγμή που είχαμε σε αυτό το court πριν από τρία χρόνια (σ.σ. η Οσάκα την είχε βοηθήσει να ξεπεράσει την απογοήτευση από την ήττα της) και σήμαινε πολλά για μένα», είπε η φιναλίστ του US Open και στη συνέχεια απευθύνθηκε στη Γιαπωνέζα. «Χαίρομαι που επιστρέφεις στο tour και ελπίζω να γνωρίσω την κόρη σου. Ευχαριστώ που ήρθε και γεια στη μαμά σου».

Coco Gauff to Naomi Osaka at the US Open:



“I didn’t notice she was sitting here til now. Thanks for coming. Naomi, I remember the moment we had on this court 3 years ago. It meant a lot to me. So excited to have you back on tour.. Hopefully I get to meet your daughter.” 🥹 pic.twitter.com/qfAj78yimI