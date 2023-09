Σείεται η Νέα Υόρκη για την Κόκο! (vids)

Η ασταμάτητη Κόκο Γκοφ υπέταξε σε straight sets την Καρολίνα Μούχοβα και πέρασε στον τελικό του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Βίκυ Γεωργάτου.

Μέσα σε αποθέωση από το κατάμεστο Arthur Ashe Stadium, η 19χρονη Αμερικανίδα (Νο.6) λύγισε την 27χρονη Τσέχα (Νο.10) με 6-4, 7-5 σε 2 ώρες και 3 λεπτά και θα διεκδικήσει το Σάββατο (9/9) τον πρώτο Grand Slam τίτλο της! Είχε αγωνιστεί και πέρυσι στον τελικό του Roland Garros, όμως δεν κατάφερε να χτυπήσει την αχτύπητη τότε Ίγκα Σβιόντεκ.

Τώρα, όμως, δείχνει πιο ώριμη από ποτέ και είναι και πιο φορμαρισμένη από ποτέ! Θα περιμένει τη νικήτρια του άλλου ημιτελικού ανάμεσα στη Μάντισον Κις και την Αρίνα Σαμπαλένκα και σίγουρα έχει καλές πιθανότητες για το τρόπαιο, όποια και αν είναι αντίπαλος.

Η νεαρή τενίστρια έχει πλέον κερδίσει 17 από τους 18 τελευταίους αγώνες της (τρέχει σερί 11-0), έχοντας κατακτήσει το 500άρι στην Ουάσινγκτον και τον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας της στο Σινσινάτι (WTA 1000). Μένει να δούμε αν ήρθε η ώρα για ακόμα πιο βαριά κούπα!

Η Μούχοβα ξεκίνησε πολύ νευρικά το ματς και η Κόκο, χωρίς να κάνει τίποτα το ιδιαίτερο, βρέθηκε να προηγείται 5-1 με δύο μπρέικ και να σερβίρει για την κατάκτηση του πρώτου σετ. Η φιναλίστ του Roland Garros, όμως, «ξύπνησε» στο σημείο αυτό και με τρία γκέιμ στη σειρά ξαναμπήκε στη διεκδίκηση του σετ, μειώνοντας σε 5-4.

Όλος ο κόπος της, ωστόσο, πήγε χαμένος, διότι με ένα κακό service game στη συνέχεια έδωσε την ευκαιρία στην Γκοφ για ένα ακόμα μπρέικ, που αυτή τη φορά σήμαινε και το 1-0 για την Αμερικανίδα.

Στο δεύτερο σετ έγινε πολύ μεγάλη μάχη, μετά τη σχεδόν 50λεπτη διακοπή λόγω της διαμαρτυρίας ακτιβιστών από την εξέδρα. Η Κόκο κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς της αντιπάλου της στο 4-3 και να πάρει τις μπάλες για να καθαρίσει τη νίκη, αλλά έχασε ένα ματς πόιντ και τελικά έχασε και το σερβίς της (5-4).

Η Μούχοβα, βέβαια, παρέμενε υπό πίεση, καθώς σέρβιρε δεύτερη στο σετ και στο 6-5 η Γκοφ μπήκε αποφασισμένη να τελειώνει με την πρόκριση. Στο δραματικό τελευταίο γκέιμ του αγώνα, με τον κόσμο να έχει μπει για τα καλά στο... κλίμα, η νεαρή τενίστρια έχασε άλλα τέσσερα ματς πόιντ, αλλά έκλεισε τον αγώνα με το αβίαστο λάθος της Μούχοβα με το backhand. Το έκτο ματς πόιντ ήρθε μετά από ένα ράλι 40 χτυπημάτων!

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κόκο είναι η νεαρότερη Αμερικανίδα που περνάει στον τελικό του US Open μετά τη Σερένα Γουίλιαμς το 1999!

Το αμερικανικό τένις ζει μεγάλες στιγμές, καθώς πέρα από την Κόκο στα ημιτελικά έχουν περάσει και οι Μάντισον Κις, Μπεν Σέλτον!

Coco is feeling it!



What a night for the 🇺🇸 pic.twitter.com/cC8WIK0mPb — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023

There it is! Point of the match! pic.twitter.com/6gYcKuTqvm — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023

Karolina Muchova is not going away! pic.twitter.com/QHX7daxikL — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023