US Open: Διακοπή του ημιτελικού λόγω διαμαρτυρίας ακτιβιστών! (vids)

Αιτία ήταν η φωνές μιας ομάδας τριών ακτιβιστών που διαμαρτύρονταν για τα ορυκτά καύσιμα και παρεμπόδιζαν τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Οι δύο παίκτριες έμειναν για λίγα λεπτά στο court για να απομακρυνθούν οι διαδηλωτές, ωστόσο ένας από αυτούς… κόλλησε τα πόδια του στο έδαφος και καθυστέρησε τη διαδικασία!

Γκοφ και Μούχοβα πήγαν στα αποδυτήρια και ο κόσμος άρχισε να φωνάζει με πάθος “kick them out”, αλλά αποδείχτηκε δύσκολη δουλειά…

Χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας, που έβαλε χειροπέδες στον άνδρα και μετά από αρκετά λεπτά τον… ξεκόλλησε, για να τον απομακρύνει από την εξέδρα μέσα σε αποθέωση.

Δείτε παρακάτω video:

The man has been removed - 35 mins since the protest/disruption began #USOpen pic.twitter.com/bYhGawKGi2

Fossil fuel protesters have shut down the US Open, with play on hold while they are escorted from the venue. #USOpen pic.twitter.com/HyB3ixmqzE