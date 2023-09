«Σκόρπισε» τον Ζβέρεφ ο Αλκαράθ! (vids)

Ο ασταμάτητος Κάρλος Αλκαράθ υπέταξε τον Σάσα Ζβέρεφ στα τρία σετ και πέρασε στα ημιτελικά του US Open για δεύτερη σερί χρονιά!

Ο κορυφαίος τενίστας στoν κόσμο (μέχρι τη Δευτέρα) επικράτησε με 6-3, 6-2, 6-4 του 26χρονου Γερμανού (Νο.12) σε 2,5 ώρες και έκανε ακόμα βήμα προς υπεράσπιση του τίτλου του στη Νέα Υόρκη. Και έχει τώρα πολύ μεγάλο ραντεβού στην τετράδα με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, τον οποίο έχει νικήσει δύο φορές σε τρεις αναμετρήσεις (1-0 σε hard courts).

O Καρλίτος θα παίξει σε major ημιτελικό για πέμπτη φορά στην καριέρα του και, μάλιστα, έχει κερδίσει 24 από τα 25 ματς στα τέσσερα τελευταία του Grand Slams, έχοντας φτάσει τουλάχιστον στην τετράδα! Πραγματικά απίστευτος ο 20χρονος Ισπανός...

Τέσσερις ευκαιρίες για μπρέικ είχε κόντρα στον Ζβέρεφ και τις εκμεταλλεύτηκε όλες με μεγάλες επιστροφές, ένα από τα μεγαλύτερα όπλα του στο αποψινό ματς (έβαλε μέσα το 68%), όπου ανέβασε το επίπεδό του μόνο όταν το χρειάστηκε.

Ο αντίπαλός του, από την άλλη, είχε 0/5 μπρέικ πόιντ και δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να δείξει ότι θα μπορούσε να έχει καλύτερη τύχη...

Η διαφορά ήταν συντριπτική και στο φιλέ (τα drop shots του Κάρλος «σκοτώνουν»), όπου ο Αλκαράθ είχε 28/35 και ο Ζβέρεφ 9/21, ενώ πίσω από το δεύτερο σερβίς ο Ισπανός είχε ποσοστό 57% (24/42) και ο Σάσα μόνο 28% (7/25).

Ο Γερμανός φεύγει από τη Νέα Υόρκη έχοντας στείλει θετικά μηνύματα, ωστόσο το ρεκόρ του κόντρα σε παίκτες του Top 10 στα σλαμς παραμένει απογοητευτικό, καθώς έχει μόλις δύο νίκες σε 16 αγώνες. Τη μία, πάντως, την πέτυχε κόντρα στον Γιάνικ Σίνερ στους «16» της Νέας Υόρκης.

