Τρελάθηκε με τις συνθήκες ο Μεντβέντεφ: «Θα πεθάνει παίκτης» (vid)

Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, ακούστηκε να λέει «ένας παίκτης θα πεθάνει και θα δουν». Ο 27χρονος Ρώσος είπε μετά το τέλος του αγώνα ότι στο τέλος του πρώτου σετ δεν έβλεπε την μπάλα, ενώ όταν καθάρισε τη νίκη δεν είχε καν κουράγιο να πανηγυρίσει για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Στη συνέντευξη τύπου ρωτήθηκε αν κάτι πρέπει να αλλάξει, αλλά δεν είχε απάντηση: «Δεν έχω τη λύση, διότι ακόμα και αν παίξουμε το βράδυ σε διαφορετικά γήπεδα ίσως, είδαμε το ματς Σίνερ-Ζβέρεφ και δεν ένιωθαν και πολύ καλύτερα από εμένα και τον Αντρέι, γιατί είναι Νέα Υόρκη και μπορεί να υπάρχει πολλή υγρασία. Δεν έχω πραγματικές λύσεις, αλλά είναι καλύτερο να μιλήσεις γι' αυτό πριν συμβεί κάτι».

