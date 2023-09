Ετοιμάζεται για το comeback της στην Αυστραλία η Οσάκα (vid)

«Σίγουρα θα είναι πολύ περισσότερα τουρνουά από όσα συνήθιζα να παίζω, κάποιοι άνθρωποι θα είναι ευχαριστημένοι με αυτό», είπε η κάτοχος τεσσάρων Grand Slam τίτλων, που επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να ταξιδέψει στην Αυστραλία για το πρώτο Grand Slam της νέας χρονιάς. «Δεν ξέρω πώς θα πάει το ξεκίνημα της σεζόν για μένα, δεν ξέρω το επίπεδο, οπότε θέλω να το πάω χαλαρά. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να έχω ένα καλό φινάλε στη χρονιά».

Θυμίζουμε ότι η 25χρονη τενίστρια έφερε στον κόσμο τον Ιούλιο το πρώτο της παιδί.

