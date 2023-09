«Ανθεκτικός» ο Μεντβέντεφ, τέταρτος ημιτελικός στη Νέα Υόρκη (vids)

Άντεξε στις πολύ σκληρές συνθήκες της Νέας Υόρκης ο Ντανίλ Μεντβέντεφ και λύγισε στα τρία σετ τον καλό του φίλο Αντρέι Ρούμπλεφ, για να κλείσει θέση στα ημιτελικά του US Open. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Βίκυ Γεωργάτου.

Με τη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς και την υγρασία πάνω από το 50%, ο 27χρονος Ρώσος (Νο.3) ταλαιπωρήθηκε (και) σωματικά (χρειάστηκε και ιατρική βοήθεια), όμως κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του 25χρονου συμπατριώτη του (Νο.8) με 6-3, 6-4, 6-4 σε 2 ώρες και 48 λεπτά και να προκριθεί στην τετράδα της διοργάνωσης για τέταρτη φορά στην καριέρα του. Το ρεκόρ του, μάλιστα, σε προημιτελικά Grand Slam, είναι σχεδόν τέλειο, αφού έχει επτά νίκες σε οκτώ αγώνες.

Ο Αντρέι, από την άλλη, γνώρισε την ένατη ήττα του σε ισάριθμους major προημιτελικούς και σίγουρα θα σκέφτεται ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στον αγώνα με τον Μεντβέντεφ, καθώς προηγήθηκε με μπρέικ και στα τρία σετ.

Ο Μεντβέντεφ, ωστόσο, είναι πραγματικός «τοίχος» στα σκληρά courts και η αλήθεια είναι πως δείχνει ικανός να χτυπήσει Κάρλος Αλκαράθ και Νόβακ Τζόκοβιτς, εφόσον βρεθούν στον δρόμο του.

Αυτό το ξέρει και ο ίδιος και όταν ρωτήθηκε πώς βαθμολογεί το τένις του αυτή τη στιγμή, απάντησε χωρίς δισταγμό «10 στα 10».

Συνέκρινε αυτές τις σκληρές συνθήκες με το Τόκιο του 2021 και πρόσθεσε: «Το μόνο καλό είναι πως είναι δύσκολο και για τους δύο. Στο τέλος του πρώτου σετ, δεν έβλεπα την μπάλα».

Μόλις εκμεταλλεύτηκε το πέμπτο ματς πόιντ του και έφτασε στην πολυπόθητη πρόκριση, ο Ρώσος ήταν έτοιμος να καταρρεύσει! Nωρίτερα,ακούστηκε να λέει ότι «κάποιος θα πεθάνει και θα δουν»!

Το θετικό για τον πρωταθλητή του 2021 είναι ότι θα μπορέσει σε λίγη ώρα να χαλαρώσει και να παρακολουθήσει με την ησυχία του τον αγώνα του Κάρλος Αλκαράθ με τον Σάσα Ζβέρεφ, από τον οποίο θα προκύψει και ο αντίπαλός του στα ημιτελικά.

Στο άλλος ματς της τετράδας θα αναμετρηθούν Νόβακ Τζόκοβιτς και Μπεν Σέλτον.

How's Daniil Medvedev feeling about his game right now? pic.twitter.com/AVw0tHfYF1 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2023

Medvedev comes from behind to take the first set 6-4! 💥 pic.twitter.com/1Koq1ri2oW — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2023