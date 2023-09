Σαρωτική η Σαμπαλένκα, πέρασε στον πέμπτο σερί major ημιτελικό της! (vids)

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο από Δευτέρα (11/9) επικράτησε της 20χρονης Κινέζας (Νο.23) με 6-1, 6-4 σε μόλις 73 λεπτά και έκλεισε θέση σε τετράδα Grand Slam για έβδομη φορά στην καριέρα της. Οι πέντε, μάλιστα, είναι σερί, ενώ δεν έχει ηττηθεί ποτέ στα προημιτελικά (7-0)!

Η 25χρονη Λευκορωσίδα έχει αφήσει πίσω της τις «μαύρες» μέρες του σερβίς της και συνεχίζει με άκρως επιβλητικό τρόπο την προσπάθεια κατάκτησης του δεύτερου major τίτλου της, μετά τον θρίαμβο στο φετινό Australian Open.

Η πραγματικά καλύτερη στον κόσμο αυτή τη στιγμή δεν έχει χάσει ακόμα σετ στη διοργάνωση και συνολικά σε πέντε αγώνες έχει περάσει έξι ώρες στο court!

To φετινό ρεκόρ της σε σλαμς είναι 22-2 και στις τελευταία δέκα major έχει επτά ημιτελικούς, έναν τέταρτο γύρο, έναν τρίτο και μια... μη συμμετοχή λόγω του περσινού «μπλόκου» της Μεγάλης Βρετανίας σε Ρώσους και Λευκορώσους.

Θα ήταν, φυσικά, ιδανικό να συνδύαζε την κούπα στη Νέα Υόρκη με το Νο.1 του κόσμου, το οποίο δεν σκέφτεται ακόμα, όπως είπε η ίδια στην on court συνέντευξή της: «Έχω ακόμα δουλειά στη Νέα Υόρκη, θα το σκεφτώ μετά το US Open!».

Για την ώρα έχει στο μυαλό της την επόμενη αντίπαλό της, που θα προκύψει από την αναμέτρηση της Μαρκέτα Βοντρούσοβα, φετινής νικήτριας του Wimbledon, με την Μάντισον Κις, φιναλίστ του US Open 2017.

Θυμίζουμε ότι στον άλλο ημιτελικό θα μονομαχήσουν Κόκο Γκοφ και Καρολίνα Μούχοβα.

3rd straight US Open semifinal for Aryna Sabalenka! 👏 pic.twitter.com/tCIXy4hYuw

It's all Sabalenka in set one!



She takes it 6-1. 👊 pic.twitter.com/KmLItgtQbP