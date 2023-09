Προελαύνει προς το 24ο ο Τζόκοβιτς! (vid)

Τον δυσκόλεψε ο καιρός, τον νευρίασε ο κόσμος, όμως ο Σέρβος σούπερ σταρ βρήκε σχετικά άνετα τον δρόμο προς τη νίκη, επικρατώντας του 26χρονου Αμερικανού (Νο.9) με 6-1, 6-4, 6-4 σε 2 ώρες και 35 λεπτά.

Με αυτή τη νίκη, μάλιστα, ο Νόλε προκρίθηκε σε ημιτελικά Grand Slam για 47η φορά στην καριέρα του (13η φορά στη Νέα Υόρκη) και είναι πλέον μόνος πρώτος στη σχετική λίστα, αφήνοντας πίσω του τον Ρότζερ Φέντερερ.

Και, πάνω από όλα, στα 36 του χρόνια βρίσκεται πλέον δύο βήματα μακριά από την κατάκτηση του 24ου Grand Slam τίτλου του. Για τον τελικό είναι ακόμα νωρίς να μιλήσουμε, όμως στα ημιτελικά θα παίξει με έναν εκ των Φράνσις Τιάφοου, Μπεν Σέλτον και είναι, χωρίς αμφιβολία, το φαβορί για τη νίκη.

Θα έχει πάλι απέναντί του το θερμό αμερικανικό κοινό, ωστόσο σήμερα κατάφερε να αφήσει τον κόσμο... εκτός στα δύο πρώτα σετ, καθώς έκανε το 2-0 σχεδόν με συνοπτικές διαδικασίες.

Στο τρίτο, ωστόσο, ο Φριτζ είχε περισσότερες ευκαιρίες και φάνηκε πιο αποτελεσματικός, με συνέπεια τη μεγαλύτερη «συμμετοχή» των φιλάθλων. Και πάλι, όμως, ο Τζόκοβιτς, παρά τα νεύρα που είχε κατά διαστήματα, μπόρεσε να σημειώσει το καθοριστικό μπρέικ στο ένατο γκέιμ και να κλείσει τον αγώνα στη συνέχεια, αν και βρέθηκε με μπρέικ πόιντ ο Φριτζ.

Ο Αμερικανός γνώρισε την όγδοη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες με τον Τζόκοβιτς και η αλήθεια είναι δεν θα μπορέσει να... σηκώσει ποτέ κεφάλι αν εμφανίζεται τόσο επιπόλαιος στις ευκαιρίες που του εμφανίζονται κόντρα σε έναν τέτοιο παίκτη.

Εκτός των άλλων, είναι η 30η διαδοχική νίκη του Νόλε κόντρα σε Αμερικανούς, αφού η τελευταία ήττα του σημειώθηκε στο Wimbledon 2016 από τον Σαμ Κουέρι. Συνολικά έχει 250 νίκες κόντρα σε παίκτες του Top 10 και δεν έχει χάσει ποτέ στα προημιτελικά του US Open (13-0)!

Θυμίζουμε ότι ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα αυριανά μεγάλα ματς Μεντβέντεφ-Ρούμπλεφ και Αλκαράθ-Ζβέρεφ.

Novak Djokovic refuses to be defeated in #USOpen quarterfinals. pic.twitter.com/MKdhLmUCMU