Ισοπέδωσε την Οσταπένκο η Γκοφ και πάει φουλ για τον τίτλο! (vids)

H χαρισματική Αμερικανίδα, Νο.6 στον κόσμο και μόλις 19 ετών, επικράτησε της 26χρονης Λετονής (Νο.21) με 6-0, 6-2 και πέρασε σε τετράδα Grand Slam για δεύτερη φορά στην καριέρα της. Την πρώτη, πέρυσι στο Roland Garros, έφτασε μέχρι τον τελικό, αλλά δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να χτυπήσει την Ίγκα Σβιόντεκ.

Τώρα, όμως, δείχνει πιο ώριμη από ποτέ (παρότι είναι ακόμα πολύ μικρή) και η επιλογή της να κάνει αλλαγές στην ομάδα της αφήνοντας κάπως στην άκρη τον πατέρα της (που παρακολουθεί τους αγώνες εκτός box) φαίνεται ότι έχει αποδώσει καρπούς.

Η νεαρή τενίστρια έχει κερδίσει 16 από τους 17 τελευταίους αγώνες της, κατακτώντας τίτλους σε Ουάσινγκτον και Σινσινάτι, αλλά κυρίως φαίνεται έτοιμη πνευματικά να κάνει το βήμα παραπέρα στην καριέρα της.

Aυτή τη στιγμή τρέχει το μεγαλύτερο σερί νικών στην καριέρα της (10-0), ενώ εκτός όλων των άλλων είναι η πρώτη Αμερικανίδα teenager μετά το 2001 και τη Σερένα Γουίλιαμς που φτάνει στα ημιτελικά του US Open.

Για να φτάσει ως εκεί, κλήθηκε να «εξουδετερώσει» τα βαριά χτυπήματα της απρόβλεπτης Οσταπένκο, που πριν δύο μέρες έκοψε τον δρόμο της Ίγκα Σβιόντεκ. Όπως είπε και η ίδια στην on court συνέντευξή της, κλειδί της νίκης ήταν η άμυνα και ενδεικτικό της εικόνας του αγώνα είναι ότι η νικήτρια του Roland Garros 2012 υπέπεσε σε 36 αβίαστα λάθη έναντι μόλις 14 της Κόκο.

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί και στον τέταρτο γύρο του φετινού Australian Open, όπου η Οσταπένκο είχε πάρει τη νίκη στα δύο σετ.

Η Γκοφ, που συνεχίζει και στο διπλό της διοργάνωσης παρέα με την Τζέσικα Πεγκούλα, θα περιμένει στην τετράδα τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Σοράνκα Κιρστέα και τη φιναλίστ του Roland Garros Καρολίνα Μούχοβα.

Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα αυριανά ματς Βοντρούσοβα-Κις και Ζενγκ-Σαμπαλένκα.

