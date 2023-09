Πήρε την επική μάχη με Σίνερ ο Ζβέρεφ (vids)

Ο 26χρονος Γερμανός (Νο.12) λύγισε τον 22χρονο Ιταλό (Νο.6) με 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 και πέφτει στον Κάρλος Αλκαράθ, που μάλλον θα πρέπει να χαμογελάει για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχτηκε ο αγώνας!

Ο Σίνερ ταλαιπωρήθηκε από κράμπες στο τρίτο σετ και υπήρχε ανησυχία για την κατάστασή του, όμως επέστρεψε δυνατός στο τέταρτο, έφερε το ματς στα ίσα και το θρίλερ στο Arthur Ashe συνεχίστηκε.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τη μεγάλη διάρκεια του αγώνα, μάλιστα, οι δύο παίκτες έδωσαν ό,τι είχαν στο court και πάλεψαν μέχρι τον τελευταίο πόντο!

Αυτός που χαμογέλασε τελικά ήταν ο Ζβέρεφ, καθώς το μπρέικ που σημείωσε στο ξεκίνημα του πέμπτου σετ αποδέχτηκε καθοριστικό.

Βρέθηκε με τις μπάλες στα χέρια στο 5-3 και παρότι ο Σίνερ προηγήθηκε με 15-30, ο φιναλίστ του 2020 πήρε τρεις πόντους στη σειρά και έκλεισε τον αγώνα.

Σε αντίθεση με πολλούς άλλους συναθλητές του, ο Ζβέρεφ τα πάει καλά κόντρα στον Αλκαράθ, μετρώντας τρεις νίκες σε πέντε αγώνες.

Θυμίζουμε ότι τα άλλα ματς της οκτάδας είναι Μεντβέντεφ-Ρούμπλεφ, Τζόκοβιτς-Φριτζ και Τιάφοου Σέλτον.

Alexander Zverev and Jannik Sinner treated the #USOpen to a classic! pic.twitter.com/XJ5WBReKnJ

It's 1:11 a.m.



And the effort remains off the charts! pic.twitter.com/YlcTNzSce8