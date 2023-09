Θα δει τένις σε... παράνομη ιστοσελίδα ο Μεντβέντεφ (vid)

«Πολλά ξενοδοχεία έχουν Spectrum κι έτσι δεν μπορώ να δω στην τηλεόραση πλέον», είπε ο 27χρονος Ρώσος μετά την πρόκρισή του στους «8» του US Open. «Δεν ξέρω αν είναι νόμιμο ή παράνομο, αλλά πρέπει να βρω έναν τρόπο, γιατί δεν μπορώ να το δω στην τηλεόραση. Θα πάω στο ίνερνετ, σε πειρατικά σάιτ και θα δω τένις εκεί, δεν έχω άλλη επιλογή».

Πάντα έχει τον τρόπο να μας... ψυχαγωγεί στις συνεντεύξεις του ο Νο.3 τενίστας στον κόσμο!

