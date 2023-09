Ανησύχησε, μάλιστα, ακόμα και ο 26χρονος Γερμανός, που πλησίασε τον συναθλητή του για να δει αν είναι καλά.

Ο Ζβέρεφ πήρε κεφάλι στο σκορ με 2-1 και είδε τον αντίπαλό του να συνεχίζει τελικά τον αγώνα, εμφανιζόμενος με πολύ καλύτερη κίνηση από το ξεκίνημα του τέταρτου σετ.

Jannik Sinner is cramping against Alexander Zverev at the US Open.



Hopefully the cramps don't get worse. It's been a great match so far. 🙏 pic.twitter.com/A6m71Dh5Ec