Έχασε σετ και... ξύπνησε ο Μεντβέντεφ (vid)

Ο νικητής του 2021 έχασε το πρώτο σετ... πανηγυρικά, όμως ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στη συνέχεια, θυμίζοντας τον παίκτη που συνηθίζει να «λάμπει» στα σκληρά courts.

Πήρε τη νίκη με 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 και έχει ραντεβού στον τέταρτο προημιτελικό του στη Νέα Υόρκη με τον συμπατριώτη και κουμπάρο του Αντρέι Ρούμπλεφ, που ψάχνει την πρώτη του παρουσία σε τετράδα Grand Slam.

Ο Ντανίλ, από την πλευρά του, έχει παίξει ήδη έξι φορές σε major ημιτελικούς και φαίνεται ικανός να χτυπήσει τόσο τον Κάρλος Αλκαράθ, που ενδέχεται να βρει στους «4», όσο και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Προηγείται του Ρούμπλεφ με 5-2 στο head to head, έχοντας στερήσει δύο φορές από τον φίλο του το εισιτήριο για τα ημιτελικά Grand Slam (Αustralian Open 2021, US Open 2020)

Μετά τη λήξη του αγώνα με τον 25χρονο Αυστραλό, ο 27χρονος Ρώσος μίλησε για τις πολύ δύσκολες συνθήκες στη Νέα Υόρκη (ζέστη και υγρασία), ενώ ευχαρίστησε κόσμο για τον σεβασμό που έδειξε στην προσπάθεια των δύο παικτών. «Ελπίζω να είστε πάλι εσείς την Τετάρτη», είπε γελώντας.

Δείτε τον καλύτερο πόντο του αγώνα, τον οποίο κέρδισε ο Μεντβέντεφ ξεσηκώνοντας το Louis Armstrong.

Daniil starts it with a tweener, ends it with a volley! pic.twitter.com/EeGAahYYf5