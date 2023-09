Έχασε τα σκήπτρα στη Νέα Υόρκη, έχασε και το Νο.1 η Σβιόντεκ! (vid)

Όλα αυτά χάρη στην εκπληκτική Γέλενα Οσταπένκο, που έκοψε τον δρόμο της Ίγκα Σβιόντεκ προς υπεράσπιση του τίτλου της στη Νέα Υόρκη, επικρατώντας με 3-6, 6-3, 6-1 σε 1 ώρα και 47 λεπτά. Πέρασε έτσι στα προημιτελικά του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της και θα βρει εκεί την Κόκο Γκοφ, που νωρίτερα σταμάτησε την Κάρολιν Βοζνιάκι.

Η απρόβλεπτη Λετονή με τα βαριά χτυπήματα γίνεται αυτομάτως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, από τη στιγμή που ξέρει και τον... δρόμο. Το 2017, βλέπετε, η 26χρονη τενίστρια (Νο.21) είχε τρελάνει κόσμο με την κατάκτηση του Roland Garros.

H αδυναμία της 22χρονης Πολωνής να συνεχίσει την πορεία της προς τo repeat στη Νέα Υόρκη σημαίνει ότι την άλλη Δευτέρα (11/9) θα πέσει από την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης μετά από 75 διαδοχικές εβδομάδες.

Τη θέση της θα πάρει η Αρίνα Σαμπαλένκα, που θα ανεβεί στο Νο.1 για πρώτη φορά, ακόμα και αν μείνει εκτός προημιτελικών (παίζει το βράδυ με την Ντάρια Κασάτκινα).

Σίγουρο είναι, επίσης, ότι στις 9 του μήνα θα στεφθεί νέα πρωταθλήτρια στη Νέα Υόρκη, αφού η Ίγκα ήταν η μοναδική από τις εναπομείνασες παίκτριες που είχε καταφέρει στο παρελθόν να σηκώσει το τρόπαιο στο Arthur Ashe Stadium.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Οσταπένκο έχει τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες με τη Σβιόντεκ και είχε να νικήσει Νο.1 από το 2017!

Θυμίζουμε ότι το άλλο ζευγάρι των προημιτελικών που προέκυψε χθες είναι Μούχοβα-Κιρστέα, ενώ σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των «16» με τα ματς Στερνς-Βοντρούσοβα, Κις-Πεγκούλα, Ζαμπερ-Ζενγκ και Κασάτκινα-Σαμπαλένκα.

Jelena Ostapenko reaches the #USOpen quartefinals for the first time in her career! pic.twitter.com/QzSWObVJYE