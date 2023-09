Τα έβαλε (ξανά) με θεατή ο Μεντβέντεφ (vid)

Τα ξημερώματα ο 27χρονος Ρώσος νίκησε με 6-2, 6-2, 7-6(6) τον Σεμπαστιάν Μπάες στον τρίτο γύρο του US Open και μετά τη λήξη του αγώνα μίλησε για έναν συγκεκριμένο θεατή, που προφανώς... του είχε σπάσει τα νεύρα: «Υπάρχει ένας τύπος, δεν ξέρω αν έχει κοπέλα ή σύζυγο, αλλά δεν ξέρω πώς η κοπέλα του ή η σύζυγός του θα κοιμηθεί απόψε, γιατί πιστεύω ότι έχει ξεσηκωθεί τόσο πολύ που θα φωνάζει όλο το βράδυ vamos, vamos, vamos, vamos ακατάπαυστα... Τον λυπάμαι».

Ο νικητής του 2021 θα παίξει στους «16» με τον φορμαρισμένο Άλεξ Ντε Μινόρ.

Daniil Medvedev is worried how one fan is going to sleep tonight.



This soundbite is an all-timer. pic.twitter.com/B9YsAty4Ws