Μεγάλη ανατροπή και νίκη στα πέντε σετ ο Τζόκοβιτς! (vid)

Σε ένα συναρπαστικό ματς που ολοκληρώθηκε στη 1.32 τα ξημερώματα τοπική ώρα, ο 36χρονος σούπερ σταρ επικράτησε του συμπατριώτη του με 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 σε 3 ώρες και 45 λεπτά και θα παίξει στον τέταρτο γύρο με τον Κροάτη Μπόρνα Γκόγιο, που άφησε εκτός με 6-4, 6-3, 6-2 τον Γίρι Βέσελι.

Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο εμφανίστηκε τελείως φλατ στα δύο πρώτα σετ και έδωσε... δικαιώματα στον εξαιρετικό Τζέρε, όμως έβαλε μετά το πόδι στο γκάζι μπροστά στον κίνδυνο και έκανε ένα ακόμα βήμα προς τον 24ο major τίτλο του.

Θυμίζουμε ότι ο δρόμος του είναι ορθάνοιχτος προς τον τελικό, καθώς έχουν αποκλειστεί σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα από τη δική του πλευρά του ταμπλό.

Ο πιο πιθανός αντίπαλος του Νόλε στα προημιτελικά, ο Τέιλορ Φριτζ, δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στον ανερχόμενο Τσέχο Γιάκουμπ Μένσικ με 6-1, 6-2, 6-0 και πέρασε για πρώτη φορά στους «16» της διοργάνωσης.

Εκεί θα βρει τον «δήμιο» του Στέφανου Τσιτσιπά, τον Ντόμινικ Στρίκερ, που λύγισε με 2-6, 7-5, 7-6(4), 3-6, 6-2 τον Μπενζαμέν Μπονζί.

Συνεχίζει στη διοργάνωση και ένας άλλος Αμερικανός, ο περσινός ημιφιναλίστ Φράνσις Τιάφοου, που απέκλεισε με 4-6, 6-2, 6-3, 7-6(6) τον Αντριάν Μαναρινό και πέρασε στον τέταρτο γύρο για τέταρτη σερί χρονιά.

Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Αυστραλός Ρίνκι Χιτζικάτα, που επικράτησε με 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 του Ζιζέν Ζανγκ και μπήκε σε δεύτερη εβδομάδα Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Στις γυναίκες, η Κόκο Γκοφ χρειάστηκε ξανά τρία σετ για να πάρει την πρόκριση και συνεχίζει να ονειρεύεται το πρώτο της major. Νίκησε με 3-6, 6-3, 6-0 την Ελίζ Μέρτενς και έχει τώρα μεγάλο ραντεβού με την Κάρολιν Βοζνιάκι στη φάση των «16».

Eκτός διοργάνωσης έμεινε η περσινή νικήτρια του Wimbledon Έλενα Ριμπάκινα, που ηττήθηκε με 6-3, 6-7(6), 6-4 από τη Σοράνα Κιρστέα. Η Ρουμάνα θα βρει τώρα απέναντί της την Μπελίντα Μπέντσιτς, που λύγισε με 7-6(1), 2-6, 6-1 τη Λιν Ζου.

Novak Djokovic and Laslo Djere put on quite a 5-set show 🤗 pic.twitter.com/1vlGVnq23Z