Προπονήθηκαν με «κόουτς» την Μπαδόσα οι αδερφοί Τσιτσιπά (pics)

Η 25χρονη Ισπανίδα είχε «ηγετικό» ρόλο στην προπόνηση εν όψει του ματς με τους Ντόντιγκ/Κράιτσεκ για τον δεύτερο γύρο του διπλού, δίνοντας οδηγίες και εμψυχώνοντας σε κάθε ευκαιρία τα δύο αδέρφια, ακόμα και στα ελληνικά!

Θυμίζουμε ότι η συνεργασία του Στέφανου με τον Μαρκ Φιλιππούση ολοκληρώθηκε μετά την ήττα από τον Ντόμινικ Στρίκερ στους «64» του US Open, ενώ ο Απόστολος Τσιτσιπάς δεν έκανε φέτος το ταξίδι στις ΗΠΑ.

Γιατί, λοιπόν, να μη βοηθήσει η Πάουλα, που είναι εκτός λόγω τραυματισμού;

Stefanos and Paula from today’s practice. pic.twitter.com/iohpqmS1t0

Tsitsipas brothers have a new coach in New York. pic.twitter.com/EppNvf7HKI