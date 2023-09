Έντι, ο νέος... κόουτς του Τόμι Πολ (vids)

Ο πιτσιρικάς βοήθησε τον Αμερικανό να γυρίσει το ματς του δεύτερου γύρου κόντρα στον Ρομάν Σαφιούλιν, καθώς όταν το σκορ ήταν 0-2 τον ενθάρρυνε με ατάκες του στυλ «θα είμαi εδώ όλη νύχτα» και «θα κερδίσουμε στα πέντε».

Ο Πολ, λοιπόν, του απένειμε τα εύσημα μετά τον αγώνα λέγοντας ότι σχεδόν έκανε coaching, ενώ πήγε κοντά του και του χάρισε ένα μπλουζάκι του.

Δεν έμεινε, όμως, μόνο εκεί: φρόντισε να τον έχει στο πλευρό του και στη σημερινή αναμέτρηση με τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα στο Arthur Ashe.

«Αυτός με βοήθησε να μείνω όρθιος στον αγώνα του δεύτερου γύρου, δεν πρόκειται να παίξω ματς χωρίς εκείνον εδώ», είπε αμέσως μετά την πρόκριση σε βάρος του Ισπανού με 6-1, 6-0, 3-6, 6-3.

Για τον Έντι μίλησε και στη συνέντευξη τύπου, όπου ρωτήθηκε αν κατάφερε να τον ακούσει με όλη τη φασαρία στο Arthur Ashe. «Εννοείται ότι τον άκουσα. Νομίζω ότι του βρήκαμε εισιτήρια για το box μου ή κάτι τέτοιο, αλλά τελικά βρήκε καλύτερα εισιτήρια δίπλα στο court. Σίγουρα τον άκουγα, είχε πλάκα. Ακουγόταν πιο πολύ όταν έχασα το τρίτο σετ. Πήγα και του μίλησα λίγο μετά, είναι ωραίο που τον έχω εδώ. Ελπίζω να γίνει διάσημος!».

Βέβαια, αν συνεχίσει την πορεία του στη Νέα Υόρκη, ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα με το αγοράκι, μόλις ανοίξουν τα σχολεία. Θα μπορέσει να έρχεται; «Καλή ερώτηση. Δεν έχω ιδέα, δεν το έχω σκεφτεί καθόλου».

Ο Πολ θα μονομαχήσει στη φάση των «16» με τον συμπατριώτη του Μπεν Σέλτον, που απέκλεισε με 6-4, 3-6, 6-2, 6-0 τον Ασλάν Καράτσεφ.

Tommy Paul dishing out souvenirs after his big comeback! pic.twitter.com/URHhUSz4MI

"I'm not playing a match here without him"



Tommy Paul's biggest fan is here to stay! pic.twitter.com/7xx3YLSLTQ