Βαβρίνκα: «Όσο έχεις πάθος, δεν πρέπει να σταματάς» (vid)

«Το πάθος και η αγάπη για το παιχνίδι», απάντησε ο χαρισματικός Ελβετός, άλλοτε Νο.3 στον κόσμο, στη συνέντευξη τύπου μετά την πρόκριση σε βάρος του Τομάς Ετσεβέρι. «Όσο αισθάνομαι καλά στο court, έχω κίνητρο, μου αρέσει η διαδικασία του να επιστρέφω. Μου αρέσει το συναίσθημα που παίρνω από το τένις, όπως το να παίζεις στο γεμάτο με κόσμο Court 17, στα μεγαλύτερα τουρνουά που έχουμε, με παίκτες του Top 30, του Top 30, να κερδίζεις ακόμα κάτι ξεχωριστό».

Και κατέληξε: «Ξέρω ότι τη μέρα που θα σταματήσω, δεν θα βρω τέτοιο συναίσθημα πουθενά. Απολαμβάνω αυτό που κάνω. Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη ζωή και είμαστε τυχεροί που είμαστε τενίστες, που ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο για να παίξουμε στα μεγαλύτερα τουρνουά. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Αν έχεις ακόμα πάθος για κάτι, δεν πρέπει να σταματάς ή να αλλάξεις».

Ο Σταν πραγματικά απολαμβάνει όσο μπορεί αυτή τη ζωή. Χθες αγωνίστηκε κόντρα στον Αργεντινό στο Court 17, που μπορεί να μην είναι σαν το Ashe ή το Armstrong σε μέγεθος, αλλά έχει πάντα παλμό και κάποιοι προτιμούν να αγωνίζονται σε αυτό το γήπεδο!

Δείτε πώς ο Βαβρίνκα... οργάνωσε την εξέδρα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Στον επόμενο γύρο, πάντως, σίγουρα θα παίξει με τον Γιάνικ Σίνερ σε ένα μεγαλύτερο court...

Stan Wawrinka is conducting the crowd at the US Open on Court 17.



Leave it to Stan The Conductor to make Court 17 sound like Arthur Ashe.



Never stop playing tennis. 🥹



pic.twitter.com/stedXl6YKR