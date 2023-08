Ο Ντόμινικ Στρίκερ άκουσε από τα μεγάφωνα του Grandstand το "I wanna dance with somebody" της Γουίτνεϊ Χιούστον και... τραγούδησε μαζί της!

Τόσο cool ήταν πριν καθαρίσει το ματς με τον Στέφανο Τσιτσιπά και αυτό ήταν ένα από τα μυστικά της επιτυχίας του...

Δείτε τον στο βίντεο!

Dominic Stricker singing along to ‘I Wanna Dance with Somebody’ by Whitney Houston in his last changeover before taking out Tsitsipas pic.twitter.com/VLRTzPzn6e