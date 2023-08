Τσιτσιπάς: «Ήξερα ότι δεν είχε τίποτα να χάσει» (vid)

Ρωτήθηκε αρχικά ποια ήταν η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα ματς του κόντρα στον Καναδό (όπου ηττήθηκε): «Ο κόσμος. Έπαιξα εξαιρετικά, ήταν διασκεδαστικό που έπαιξα υψηλού επιπέδου τένις απέναντι σε έναν πρωταθλητή σαν τον Μίλος τον σέβομαι για τα πράγματα που έχει πετύχει στο court και για την προσωπικότητά του. Δεν ήταν εύκολο, προσπαθεί να κάνει το comeback του. Ήξερα ότι δεν είχε τίποτα να χάσει διότι μόλις τώρα ξεκίνησε και έπρεπε να είμαι εκεί και να βγάλω το καλύτερο τένις μου από τον πρώτο πόντο. Το έκανα physical και λειτούργησε».

Μίλησε και για την ελληνική εξέδρα στο Armstrong. «Όταν βλέπω κάτι τέτοια πράγματα νιώθω σα να είμαι στο σπίτι μου, είναι πιο διασκεδαστικό όταν παίζεις μπροστά στους Έλληνες. Ξέρω ότι είναι μεγάλη η κοινότητα εδώ, το έχω ζήσει και αλλού. Είμαι περήφανος για την καταγωγή μου και ελπίζω να εκπροσωπήσω τη χώρα μου τις δύο προσεχείς εβδομάδες».

Αναφέρθηκε, τέλος, στην παρουσία των Φιλιππούση, Μπαδόσα στο box του. «Τους αγαπώ και τους δύο. Είμαστε ομάδα τώρα και αυτό είναι υπέροχο. Είναι προνόμιο που τους έχω κοντά μου στο ταξίδι μου. Έβλεπα τον Μαρκ όταν ήμουν μικρότερος και το να τον έχω κόουτς τώρα είναι απρόσμενο. Έπαιξε καλά στη Νέα Υόρκη πριν από πολλά χρόνια, ελπιζω να συνεχίσω να μαθαίνω από εκείνον. Η Πάουλα είναι Νεοϋρκέζα. Δυστυχώς ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό, της εύχομαι τα καλύτερα και είμαι κοντά της κάθε μέρα για να επιστρέψουμε δυνατοί».

Post Match On Court Interview!😍 (Sorry people, unfortunately the comment cannot be switched off on the new broadcaster!😠) pic.twitter.com/uq7ir09XWs