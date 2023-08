Στη Σαουδική Αραβία το Next Gen Finals

Ο λόγος για το Next Gen Finals, τη διοργάνωση στην οποία μετέχουν οι καλύτεροι παίκτες 21 ετών και κάτω, που μετακομίζει από το Μιλάνο στην Τζέντα.

Το event θα διεξαχθεί 28 Νοεμβρίου με 2 Δεκεμβρίου και μάλλον είναι μόνο η αρχή, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πραγματοποιηθεί εκεί ακόμα μεγαλύτερο (ή μεγαλύτερα) τουρνουά.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να γίνει στη Σαουδική Αραβία και το WTA Finals, για το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί έδρα για φέτος.

Θυμίζουμε ότι το Next Gen Finals είχε κατακτήσει το 2018 ο Στέφανος Τσιτσιπάς, το 2019 ο Γιάνικ Σίνερ, ενώ το 2021 νικητής ήταν ο Κάρλος Αλκαράθ.

