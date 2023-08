Ξεσήκωσε με τις μιμήσεις του ο Τζόκοβιτς (vid)

Εκείνος, λοιπόν, φρόντισε να κάνει την ατμόσφαιρα ακόμα πιο ενθουσιώδη, καθώς αποφάσισε να κάνει κάποιες από τις... περίφημες μιμήσεις του.

Ένα «χόμπι» για το οποίο ξεχώρισε στις αρχές της καριέρας του, αλλά στη συνέχεια... σοβάρεψε και σταμάτησε να «αγγίζει» τους μεγάλους αντιπάλους του.

Χθες, όμως, θυμήθηκε τα παλιά και μιμήθηκε τέσσερις παίκτες. Εμείς λέμε ότι είναι οι Μαρία Σαράποβα (σίγουρα!), Τζον Μάκενροου, Γκόραν Ιβανίσεβιτς και Νικ Κύργιος!

He's got all the jokes. 😂



Can you tell us who @DjokerNole is impersonating?? pic.twitter.com/OrtiL2UK3Q