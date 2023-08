Μητέρα για δεύτερη φορά η Σερίνα Γουίλιαμς (pics)

Η Σερίνα Γουίλιαμς και ο σύζυγός της ανακοίνωσαν τα νέα μέσα από τους λογαριασμούς που διατηρούν στα Social Media, με τον Αλέξις Οχάνιαν να ποστάρει φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη του.

Ο σύζυγος της Σερίνα Γουίλιαμς, μάλιστα αποκάλυψε ότι το όνομα της νεογέννητης κόρης τους είναι Αντίρα Ρίβερ, με το ζευγάρι να πλέει σε πελάγη ευτυχίας μαζί με τις δύο πλέον κόρες τους.

Welcome, Adira River Ohanian.



I'm grateful to report our house is teaming with love: a happy & healthy newborn girl and happy & healthy mama. Feeling grateful. @serenawilliams you've now given me another incomparable gift — you're the GMOAT. Thanks to all the amazing medical… pic.twitter.com/AUwvt8JprI