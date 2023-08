Στάση... Χούρκατς για τον Στέφανο

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών μπήκε στο κορτ του Σινσινάτι έχοντας γι' αγωνιστική «προίκα» το υπέρ του 7-2 στις μέχρι τώρα 9 αναμετρήσεις του με τον Χούρκατς, επομένως στη 10η μεταξύ τους συνάντηση «κατέβαινε», θεωρητικά, ως φαβορί λόγω προϊστορίας.

Αυτά, όμως, στη θεωρία. Γιατί στην πράξη ο Πολωνός εμφανίστηκε πολύ καλύτερος από τον Στέφανο και με ένα break σε κάθε σετ κατάφερε να πάρει την straight sets νίκη μέσα σε μόλις μία ώρα και πέντε λεπτά, σ' ένα παιχνίδι που επιβεβαίωσε πως ο Τσιτσιπάς δεν ήταν στην καλύτερή του κατάσταση στο Western & Southern Open.

Η ήττα αυτή «μεταφράζεται» σε διπλό... πονοκέφαλο για τον Στεφ, καθώς χάνει τους βαθμούς που είχε συλλέξει στο Σινσινάτι πέρυσι (όταν και είχε φτάσει μέχρι και τον τελικό, όπου και ηττήθηκε από τον Μπόρνα Τσόριτς) και πλέον θα βρεθεί στο νο7 της παγκόσμιας κατάταξης.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;

Πως στο επερχόμενο US Open μπορεί να συναντήσει έναν εκ των Τζόκοβιτς-Αλκαράθ στα προημιτελικά...

