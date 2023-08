Ανατροπάρα πρόκρισης η Μαρία!

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών προερχόταν από απροσδόκητο αποκλεισμό πολύ νωρίς στο Μόντρεαλ την περασμένη εβδομάδα και στο Western & Southern Open ήθελε να επιστρέψει στο δρόμο των επιτυχιών.

Τα πράγματα, ωστόσο, στο πρώτο σετ φάνταζαν εξαιρετικά δύσκολα, καθώς μετά το αρχικό 4-0 υπέρ της η Κιρστέα δεν άργησε να φτάσει στο 1-0 (6-2).

Από εκείνο το σημείο και μετά, ωστόσο, με πολλή δουλειά και αμείωτο κόπο η Μαρία ανέβασε την απόδοσή της, ισοφάρισε αρχικά σε 1-1 σετ (6-3) και στο τρίτο και καθοριστικό πήρε τα δύο τελευταία games κάνοντας το πολυπόθητο break κι ένα hold και μετά από 2 ώρες και 19 λεπτά ανηλεούς «μάχης» έφτασε στην νίκη-πρόκριση με 2-6, 6-3, 7-5.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Σάκκαρη στο Σινσινάτι μετά από μια ολόκληρη τριετία.

Finding a new gear 🛞@mariasakkari pushes through to the finish line, defeating Cirstea 2-6, 6-3, 7-5!#CincyTennis pic.twitter.com/3AlRXaG3ra