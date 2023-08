Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Σινσινάτι

Η Σάκκαρη στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει μια εκ των Σοράνα Κιρστέα και Εκατερίνα Αλεξάντροβα. Στον 3ο γύρο έχει στο δρόμο τις την Μπεατρίθ Χαντάν Μάια, την Καρολίνα Μουτσόβα και την Πέτρα Μάρτιτς.

Στα προημιτελικά η Σάκκαρη διασταυρώνεται με την Τζέσικα Πεγκούλα, την οποία είχε κερδίσει την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον. Στα ημιτελικά, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια διασταυρώνεται με τις Αρίνα Σαμπαλενκα και Ονς Ζαμπέρ.

Στην άλλη μεριά του ταμπλό, ξεχωρίζει το όνομα της Ίγκα Σβιότεκ. Η Πολωνή θα παίξει στον 1ο γύρο με μια εκ των Ντανιέλε Κόλινς και Ανατσάζια Παβλιουτσένκοβα, ενώ στον 3ο γύρο διασταυρώνεται με τη Βερόνικα Κουντερμέτοβα και στα προημιτελικά με τις Καρολίν Γκαρσία και Μαρκέτα Βοντρουσόβα.

Πιθανοί προημιτελικοί:

[1] Swiatek - Garcia [6]

[4] Rybakina - Gauff [7]

[8] Σάκκαρη - Pegula [3]

[5] Jabeur - Sabalenka [2]

Αναλυτικά η κλήρωση του Σινσινάτι:

GET EXCITED! 🔥👏



The @WTA #CincyTennis Main Draw is officially here! pic.twitter.com/i9szYcCszm